На химическом заводе в Техасе произошел второй за неделю пожар

На химическом заводе в Кросби (штат Техас) произошел второй за двое суток пожар, сообщает Associated Press. Завод был затоплен из-за урагана «Харви», обрушившегося на Техас неделю назад.

По данным агентства, возгорание произошло вечером в пятницу, над заводом были замечены черные клубы дыма. Площадь пожара и когда он был ликвидирован, не сообщается.

Первый пожар возник на территории завода в минувший четверг. В связи с этим была проведена эвакуация персонала и местных жителей в радиусе 2,4 км от объекта.