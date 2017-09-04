Мосгорсуд признал законным отказ в возбуждении дела против Киркорова

Мосгорсуд признал законным отказ в возбуждении уголовного дела о плагиате в отношении певца Филиппа Киркорова. Исковое заявление в отношении российского артиста подал французский музыкант Дидье Маруани и представлявший его интересы юрист Игорь Трунов. Киркоров в свою очередь обвинял их в вымогательстве.

«Мосгорсуд сегодня отказал в удовлетворении нашей апелляционной жалобы на решение суда, признавшего законным отказ полиции возбудить уголовное дело против Киркорова по ст. 146 УК России», - рассказал Трунов.

Трунов уточнил, что в суде защита настаивала на наличии существенных нарушений законодательства при производстве экспертного заключения Минкультуры, которое было основополагающим при принятии следователем решения об отказе.

«При этом ни следствие, ни суд не приняли ко вниманию вторую экспертизу, проведенную Парижским апелляционным судом, в которой однозначно указывается на наличие плагиата. Сегодняшнее решение Мосгорсуда мы считаем незаконным и необоснованным и будем обжаловать его как в кассационную инстанцию, так и в Европейский суд по правам человека», - добавил Трунов.

Трунов и Маруани 29 ноября прошлого года были задержаны в отделении Сбербанка на Покровке и доставлены в следственный отдел полиции. В банке у них была назначена встреча с Киркоровым для подписания мирового соглашения по иску о нарушении им авторских прав при исполнении песни «Жестокая любовь». Адвокат российского певца Александр Добровинский пояснял тогда, что никакого соглашения не было. Его клиент написал в полицию заявление о вымогательстве со стороны французского музыканта и его адвоката.