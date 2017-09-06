Путин предложил давать «дальневосточный гектар» переселенцам из-за рубежа

Президент Владимир Путин, открывая заседание президиума Госсовета во Владивостоке, предложил распространить действие программы «Дальневосточный гектар» на участников программы по переселению соотечественников из-за рубежа.

«Необходимо распространить возможности этой программы и на наших соотечественников, которые приезжают на Дальний Восток из-за рубежа», - сказал Путин. Он отметил, что те, кто приезжает на Дальний Восток из-за границы, «приезжает с желанием работать на этой земле, создавать крепкие многодетные семьи». По его мнению, таких людей необходимо поддерживать.

Путин заметил, что благодаря программе на Дальнем Востоке инициативные предприниматели стали организовывать новые поселения. «Правительству и регионам необходимо оказывать им финансовую помощь, содействовать в создании коммунальной инфраструктуры, а тем, кто успешно работает и оформил свой гектар в собственность, предлагаю дополнительно предоставить под освоение землю большей площади», - заключил российский лидер.

При переезде на Дальний Восток из-за рубежа по утвержденной в 2006 г. госпрограмме переселенцы получают повышенные подъемные – 240 000 руб. участнику госпрограммы и по 120 000 руб. каждому члену его семьи. Государство возмещает затраты за переезд, провоз имущества, в том числе одного автомобиля. Программа позволяет получить российское гражданство в течение 200 дней с момента постановки на учет. На Дальний Восток по этой программе переехали более 45 000 соотечественников, большинство остались в регионе.