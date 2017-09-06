«Медуза» рассказала об упоминаемой в разговоре Сечина с Улюкаевым сотруднице «Роснефти»

В разговоре главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, расшифровку которого зачитал вчера прокурор, несколько раз упоминается женщина по фамилии Шокина. «Скажи Шокиной, пускай корзинку в 206-й поставит и чай приготовит пока. Угу, да, хватит?» – говорил Сечин.

«Медуза» предполагает, что речь идет о сотруднице «Роснефти» Ольге Шокиной, которая работает в компании с 2014 г.

Через несколько месяцев после задержания она была награждена президентом орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное решение задач по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации», отмечает издание.

Сейчас в «Роснефти» Шокина курирует обслуживание первых лиц компании, также она занимается вопросами авиаперевозок, недвижимости и корпоративного питания, рассказал «Медузе» собеседник, знакомый со структурой компании.

Также с 2015 г. она возглавляет «РН-Влакра» и «Вектор девеломпент», в собственности этих компаний находится московская недвижимость «Роснефти».

С 2004 по 2014 г. Шокина возглавляла холдинг «Конкорд», принадлежащий петербургскому ресторатору Евгению Пригожину.

Пригожин известен связями с Кремлем: его компании кормили гостей на главных приемах в стране, включая инаугурацию президента России. Группе «Конкорд», которой владеет Пригожин, принадлежит несколько ресторанов в Петербурге и Москве, сеть магазинов «Музей шоколада», компания кейтерингового обслуживания. В 2013 г. связанные с Пригожиным структуры получили контракты на обеспечение питания российских военнослужащих на десятки миллиардов рублей.