В Эрмитаже произошло задымление

Сегодня в Государственном Эрмитаже выявлено задымление в одном из помещений Зимнего дворца. «В настоящее время ведутся работы по выявлению места задымления и его причин», - сообщили «Интерфаксу» в пятницу в пресс-службе петербургского музея. ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея сообщило, что задымление произошло на Телеграфной лестнице.

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями происшествия. На них видно, что у Зимнего дворца со стороны Дворцовой площади стоят пожарные расчеты. По данным «Фонтанки», задымление наблюдается в цокольном этаже. Для проверки информации о задымлении на место отправили 15 пожарных расчетов, поскольку музей является важнейшим объектом исторического и культурного мирового наследия.