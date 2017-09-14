Опрос: россияне оказались довольны своей работой и недовольны зарплатой

82% работающих россиян официально оформлены на работе, 16% трудятся в теневом секторе, сообщили в фонде «Общественное мнение». Как выяснили социологи, подавляющее большинство (88%) работающих респондентов трудятся на одном предприятия, 9% - имеют две работы, 2% - три. При этом есть и такие, кто «крутится» на трех и более работах (менее 1%).

Три четверти занятых респондентов (73%) довольны своей работой, четверть (25%) - не удовлетворены. Вместе с тем размер зарплаты устраивает только треть (37%) работающих, 61% уровень оплаты труда не устраивает, показал августовский опрос 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов России.

Подавляющее большинство занятых россиян удовлетворены отношениями в коллективе (90%), графиком (83%), условиями труда (80%), загруженностью на рабочем месте (66%). У 27% работы слишком много, а у 4% - слишком мало.

Согласно данным опроса, 79% работающих респондентов считают, что их способности, сильные стороны в целом востребованы, находят применение на рабочем месте. 14% заявили об обратном.

Что касается отрицательных перемен, то работающие респонденты в первую очередь говорили о сокращении заработков (17%). Еще 8% указали на рост вероятности массовых увольнений, 7% - на уменьшение шансов на карьерный рост, повышение в должности. 6% отметили сокращение социальных льгот (проезд, питание, медицинское обслуживание и т. д.), у 5% ухудшились отношения между рядовыми сотрудниками и руководством. 4% потеряли интерес к работе.