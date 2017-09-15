СБ ООН соберется сегодня на экстренное заседание

Новый запуск баллистической ракеты КНДР стал причиной созыва экстренного заседания СБ ООН по запросу США и Японии, сообщает Reuters. Оно состоится 15 сентября в 15.00 по местному времени, через четыре дня после ужесточения санкций, последовавших за ядерным испытанием, которое Пхеньян провел 3 сентября.

«Международное сообщество должно собраться вместе и направить Северной Корее четкое послание о том, что она своими действиями угрожает миру во всем мире», - заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Токио. Запуск ракеты он назвал «неприемлемым».

15 сентября северокорейская ракета была выпущена из КНДР в сторону Тихого океана. Она пролетела над северной территорией Японии и упала в 2000 км от острова Хоккайдо.