Госдеп призвал Россию и Китай продемонстрировать нетерпимость КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию и Китай к прямым действиям против Северной Кореи, осуществившей новый запуск баллистической ракеты. «Китай и Россия должны продемонстрировать свою нетерпимость к этим безответственным запускам ракет и перейти к прямым действиям», - приводит его слова Reuters.

Тиллерсон пояснил, что Китай поддерживает КНДР поставками нефти. На них, по данным собеседников агентства, приходится около 80% северокорейского энергетического экспорта. Россию госдеп называет самым крупным работодателем северокорейских рабочих. Ежегодный доход КНДР от экспорта рабочей силы оценивался ранее в $500 млн в год.

11 сентября СБ ООН ужесточил санкции в отношении КНДР, запретив экспорт рабочей силы и текстиля и ограничив поставки нефтепродуктов в страну на уровне 2 млн барр. в год.