Россия исполнит решение ЕСПЧ о выплате пострадавшим в Беслане

В Минюсте заявили, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о взыскании с России более 3 млн евро в пользу пострадавших в результате атаки террористов на школу Беслана в 2004 г. будет исполнено.

Большая палата Европейского суда по правам человека во вторник отказала в пересмотре данного решения, напоминает «Интерфакс». Представитель потерпевших адвокат Михаил Трепашкин сообщил ТАСС, что это решение поставило точку в деле, но не удовлетворило ни одну сторону.

В апреле 2017 г. ЕСПЧ обязал Россию выплатить истцам по делу о теракте в Беслане порядка 3 млн евро. Дело касается террористической атаки в городе Беслане в Северной Осетии в сентябре 2004 г. В нем фигурируют 409 истцов, в числе которых члены семей погибших в результате захвата заложников и последовавшего штурма людей, а также сами заложники, получившие ранения.

ЕСПЧ согласился с мнением заявителей о том, что по их делу была нарушена статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. «Суд установил, что российские власти в нарушение статьи 2 Конвенции не осуществили должное планирование и проведение спасательной операции с тем, чтобы минимизировать риск для жизни заложников», - указывалось в решении суда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле не согласны с формулировкой, согласно которой Россия не предприняла достаточно мер для предотвращения теракта.

В свою очередь в июле 2017 г. Минюст обжаловал решение ЕСПЧ, указав на ряд противоречий. Во вторник, комментируя решение ЕСПЧ, в ведомстве подчеркнули, что, по его мнению, оно негативно скажется на борьбе с терроризмом.