Сенаторы пожаловались на сверхдорогие и невкусные котлеты в буфете Совфеда

Комитет Совета Федерации по регламенту обсудил проблему питания и буфетного обслуживания сенаторов. Как сообщил «Коммерсантъ», первый зампред комитета Светлана Горячева пожаловалась на низкое качество и дороговизну еды в буфете палаты.

«Пора нам заняться главным вопросом: что у нас тут, полуфабрикаты закупаются, потом их поджаривают и нам по сверхвысокой цене продают?» — спросила она. По ее словам, ей на это жаловались многие сенаторы. Она предложила «от аппарата комитета кого-то выделить, чтобы ходил, смотрел, что там подается». «Эти котлеты, которые можно в любой забегаловке, извините, за копейки купить... а тут это стоит сверхдорого», - отметила Горячева.

Зампред комитета Владимир Полетаев согласился с такой постановкой вопроса, но рассказал о сложностях в его решении. По его словам, только с начала 2017 г. в комбинате питания, который обслуживает Совфед, сменились пять руководителей: «Не с кем разговаривать. С одним начинаем, а он к концу дня уже не работает». Полетаев считает, что вопрос следует «поставить жестко». По его словам, уже намечен «ряд административных мероприятий».

Комитет по регламенту намерен усилить контроль за качеством питания, передает «Интерфакс». Члены комитета собираются проверить цены и продукты в буфетах, заявил на заседании Полетаев. По его словам, в Совфеде уже две недели как работают новый директор комбината питания и новый шеф-повар. Сенатор добавил, что новый шеф-повар имеет опыт работы во Франции. «Он порадует нас новым меню кухни, мы посмотрим, как все это будет».

«Прошлись по кафетерию, люди сидят довольные. Единственное, мы сделали замечание по поводу продукции: все-таки она должна соответствовать нашей региональной политике, то есть продукция должна быть наша, региональная», - сказал Полетаев.

Корреспондент «Интерфакса» изучил меню столовой Совета Федерации на вторник. В меню были котлеты из судака с грибами по-российски по цене 152 руб. за 100 г, люля-кебаб из баранины (200 руб.), оладьи из печени, запеченные с овощами (81 руб.), семга, запеченная в сметанном соусе с грибами по-московски (294 руб.).