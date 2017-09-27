После ЧП в московском метро против машиниста возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело против машиниста метро, который 10 сентября потерял управление поездом на Арбатско-Покровской линии. Это агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, следствие продолжается.

Вечером 10 сентября временно прерывалось движение на восточном отрезке синей ветки метрополитена. СМИ сообщили, что за станцией «Щелковская» поезд врезался в тупиковую стену. В пресс-службе метрополитена заявили, что никто не пострадал, так как поезд шел в тупик без пассажиров, а движение приостанавливали из соображений безопасности. Затем стало известно, что машиниста временно отстранили от работы.