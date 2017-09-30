Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Москве

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих на северо-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МВД. В результате происшествия пострадали два человека, они госпитализированы. Полиция разыскивает нападавшего.

По данным агентства, инцидент произошел вечером в четверг, но известно о нем стало только в субботу.

«На службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестный нападает на прохожих. Около дома 7 на проезде Якушкина неизвестный предметом, похожим на нож, нанес удары неработающему мужчине 1988 г. р., и мужчине 1991 г. р.», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).