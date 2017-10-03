Онищенко не согласился с мнением бывших коллег о безопасности спиннеров для психики

Спиннеры недостаточно долго изучались, а чрезмерное увлечение этой игрушкой «безусловно, приведет к деформации психики, поведенческих реакций», считает бывший руководитель Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он заявил это ТАСС. Ранее Роспотребнадзор заявил, что экспертиза не подтвердила опасность спиннеров для детской психики. Представитель ведомства сказал «РИА Новости», что, по мнению экспертов, повышенный интерес к этой игрушке скоро пройдет. Опасность для здоровья представляют мелкие детали, которые могут выпасть из спиннера при поломке.

«Зная глубоко ситуацию с наукой в этом направлении в нашей стране, позволю себе высказать сомнения в научной достоверности этих исследований, потому что требуется более длительный период наблюдений», – сказал Онищенко про экспертизу Роспотребнадзора. По его мнению, изучение воздействия спиннеров следует продолжить и там есть что изучить в сфере педагогической и медицинской психологии.

Депутат считает опасным безудержное и неограниченное во времени увлечение спиннерами. Он сравнил это с увлечением интернетом, в котором «мы сегодня ничего плохого вроде бы не видим». С одной стороны, пользуясь интернетом, ребенок приобретает знания, развивает навыки поиска и анализа информации, отметил он. «Но в то же время, когда он полностью уходит в виртуальный мир и в реальную действительность возвращается лишь для того, чтобы справить физиологические потребности – поесть, поспать и т. д., – это не есть хорошо», – добавил Онищенко. Он рекомендовал при использовании спиннеров «следовать принципу разумной предосторожности, который состоит в ограничениях».