Греческие журналисты объявили забастовку на 24 часа

Греческие журналисты во вторник объявили забастовку на 24 часа в знак протеста против недостаточного финансирования их фонда социального страхования, пишет Associated Press.

С 6.00 по местному времени (6.00 мск) вторника не выходят выпуски программ на греческом радио и телевидении, новостные вебсайты не обновляют контент, газеты на среду печататься не будут.

Главный профсоюз журналистов страны – ESIEA – призвал греческое правительство принять закон, который обеспечил бы достаточное финансирование их фонда социального страхования, так как журналисты опасаются за свои пенсии и медицинские страховки.