В 2016 году в конфликтах погибли или пострадали 8000 детей

Более 8000 детей погибли или пострадали в вооруженных конфликтах в 2016 г., сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гуттериша.

В Афганистане погибли или пострадали 3500 детей. Для этой страны такая цифра стала рекордно высокой. По данным ООН, в Сирии погибли или получили ранения почти 2000 детей, в Сомали – 1300, в Йемене - около 1300.

В докладе ООН возлагается ответственность за гибель и увечья почти 700 детей на коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией. Ранее ООН включила эту коалицию в перечень организаций, причастных к убийству и нанесению увечий детям.

В докладе также приведен весь список организаций, причастных к «убийствам, нанесению телесных повреждений, насильственным действиям» в отношении детей. Впервые этот список был разделен генсеком ООН на две группы. В первую включены те, «кто уже ввел меры для улучшения обеспечения защиты детей», тогда как во вторую - те, «кто не предпринял никаких действий».