Омбудсмен Петербурга раскритиковал власти после митинга 7 октября

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов считает, что власти не желают находить законное решение при согласовании публичных акций.

«Избирательный подход органов исполнительной власти к согласованию публичных мероприятий, раз за разом проявляемое нежелание находить законное решение, обеспечивающее реализацию права граждан на свободу мирных собраний, в том числе демонстративный отказ в их согласовании, способствует радикализации общественных настроений, фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией, прежде всего молодежь, на проведение несогласованных акций», – отмечается в заявлении омбудсмена, опубликованном пресс-службой.

Шишлов отметил, что митинг 7 октября на Марсовом поле не был согласован, но вопреки требованиям закона «организаторам даже не было предложено альтернативное место для его проведения». «С другой стороны, организаторы митинга безответственно призывали людей принять участие в несогласованной акции, вводя их в заблуждение информацией о якобы полученном согласовании», – добавил омбудсмен.

Шишлов оценил действия полиции во время акции 7 октября как корректные и эффективные. Однако он отметил, что одна из участниц акции получила травму головы, а медицинская помощь была оказана ей с промедлением. Омбудсмен также подчеркнул неудобства, которые вызвали не согласованные шествием и незапланированные перекрытия дорог.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге считает необходимым изменить законодательство о митингах, исключающее «произвольное применение запретительных норм». Для этого Шишлов предложил провести публичные парламентские слушания.

В России 7 октября прошли несанкционированные акции, основным требованием которых стал допуск оппозиционера Алексея Навального к выборам президента. Сам Навальный находится под административным арестом и участия в акциях не принимал.