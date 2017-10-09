Бывший гражданский муж Максаковой считает «бредом» обвинения украинской генпрокуратуры

Адвокат бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина заявил, что его подзащитный не имеет отношения к убийству на Украине Дениса Вороненкова.

«Убийство Вороненкова - это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России. Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом», - сказал адвокат Сергей Беляк.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убийство Вороненкова заказал Владимир Тюрин, он также назвал Тюрина «подконтрольным ФСБ России криминальным авторитетом».

По словам адвоката Беляка, «подконтрольность Тюрина ФСБ РФ» является «еще большим бредом». Защитник подчеркнул, что Тюрин никогда не имел никаких дел или споров с Вороненковым. Адвокат отметил, что Тюрин практически даже не знал убитого и не препятствовал его отношениям с Марией Максаковой.

Он добавил, что его подзащитный в настоящее время проживает вместе со своими детьми в России.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что сама Максакова шокирована выводами генпрокуратуры Украины о заказчике убийства ее мужа. По словам Пономарева, вдова Вороненкова считает версию украинских следователей невероятной, потому что она с ним [Тюриным] регулярно общается, он отец двух ее детей, эти дети живут с ним. «И для нее эти выводы – это шок и личная трагедия», – сказал Пономарев.

Вороненков был убит 23 марта 2017 г. в центре Киева у отеля «Премьер-палас». Киллер застрелил экс-депутата и ранил его охранника, но в ходе перестрелки последний успел ранить и убийцу, который затем скончался в больнице.