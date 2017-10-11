СКР объявил четырех украинцев в международный розыск за нападение на дипучреждения

Суд заочно арестовал четырех украинцев, причастных к нападениям на российские дипломатические учреждения, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2014 г. граждане Украины Владимир Романцов, Алексей Бакай и Владимир Назаренко участвовали в порче имущества посольства России в Киеве. Кроме того, СКР считает причастным народного депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка к нападению в марте 2016 г. на генеральное консульство России во Львове и надругательству над государственным флагом.

У следствия есть доказательства в виде видеозаписей из открытых источников и результаты судебных экспертиз. Всех фигурантов обвиняют в нападении на учреждение под международной защитой, а Назаренко и Парасюка, помимо этого, - в надругательстве над российским флагом.

В сообщении подчеркивается, что фигуранты объявлены в международный розыск.