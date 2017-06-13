СКР возбудил новое дело против украинского депутата Парасюка

Следственный комитет России (СКР) продолжает расследование уголовного дела по факту нападения в 2016 г. на Генеральное консульство Российской Федерации (с т.360 УК РФ) во Львове и надругательства над флагом России (ст. 329 УК РФ). Одним из фигурантов этого уголовного дела является депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк. Об этом сообщается на сайте СКР.

Следствием получены доказательства того, что Парасюк 9 марта 2016 г. также склонял собравшихся возле Генерального консульства людей к совершению нападения на российское диппредставительство. В связи с этим в отношении Парасюка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой).

В СКР напоминают, что Парасюк «известен как неординарная скандальная личность, который периодически напоминает о себе публичными драками со своими коллегами по парламенту, сотрудниками СБУ и МВД Украины, а также является активным участником блокады железных дорог в Донбассе».