Аваков попросил Интерпол не объявлять в розыск четырех украинцев по запросу России

МВД Украины просит Интерпол не объявлять четырех граждан Украины по запросу России в розыск. Российская сторона подозревает их в нападениях на российские дипломатические учреждения.

«МВД Украины через украинское бюро Интерпола направило обращение в генеральный секретариат Интерпола, в котором мы отмечаем недопустимость использования российской стороной каналов и механизмов Интерпола для политического преследования граждан Украины», — написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

По его мнению, действия российской стороны являются якобы «политически мотивированной провокацией».

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что причастные к нападениям на российские дипломатические учреждения на территории Украины заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Следствие считает, что к нападению в 2014 г. на российское посольство в Киеве причастны граждане Украины Владимир Романцов, Алексей Бакай и Владимир Назаренко. К нападению в марте прошлого года на генконсульство России во Львове и надругательству над флагом России причастен народный депутат Верховной рады Владимир Парасюк.