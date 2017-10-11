Суд в Бразилии арестовал имущество Дилмы Руссеф

В Бразилии суд наложил арест на банковские счета и имущество экс-президента страны Дилмы Руссеф в связи с делом об убытках в нефтегазовой госкомпании Petrobras, передает телеканал Globo.

Как уточняют местные СМИ, решение суда не имеет отношения к деятельности Руссеф на посту президента. Оно касается того времени, когда Руссеф возглавляла управляющий совет Petrobras (2003-2010 гг). В 2006 г. госкомпания купила нефтеперегонное предприятие в Пасадине (американский штат Техас). Эта сделка тогда принесла Petrobras убыток в размере $580 млн.

Помимо Руссеф также было арестовано имущество пяти бывших членов управляющего совета. Общая сумма арестованных счетов и имущества, принадлежащих шести бывшим чиновникам, должна соответствовать сумме убытка Petrobras.