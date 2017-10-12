Трамп подобрал кандидатуру на пост главы департамента внутренней безопасности США

Первый замглавы аппарата Белого дома Кирстьен Нильсен номинирована на пост главы Департамента внутренней безопасности, сообщает администрация президента США Дональда Трампа. Нильсен «обладает обширным профессиональным опытом в области политики и стратегии национальной безопасности, кибербезопасности, критической инфраструктуры и управления чрезвычайными ситуациями», - отмечается в заявлении. Также подчеркивается, что это первый кандидат, работавший ранее в департаменте. Теперь ее кандидатуру должен рассмотреть сенат.

При администрации Джорджа Буша Нильсен была старшим директором по законодательной политике по вопросам транспорта и безопасности. При Трампе она работала на позиции первого заместителя главы департамента Джона Келли. В июле он возглавил аппарат Белого дома после ухода с этой должности Райнса Прибуса. Нильсен перешла в администрацию за бывшим начальником с сохранением позиции первого зама. С тех пор руководящая позиция в департаменте остается вакантной. Временно эти обязанности исполняла Элейн Дьюк.