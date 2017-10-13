Минобороны оценило перспективы развития американской ПРО

К 2022 г. у США будет более 1000 ракет системы ПРО, а затем их станет больше, чем боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных ракетах, заявил представитель Минобороны России Александр Емельянов. Как передает «Интерфакс», он сказал это на российско-китайском брифинге по ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН. По его словам, такое количество огневых средств ПРО представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянной модернизации огневых комплексов ПРО.

По данным российских военных, в системе ПРО США огневые средства сейчас включают более 30 противоракет «ГБИ», 130 противоракет «Стандарт-3», 150 противоракет комплексов Thaad. Емельянов отметил, что больше 60 противоракет развернуто в Европе, около 150 противоракет - в Азиатско-Тихоокеанском региональном сегменте.

Модернизация противоракет «Стандарт-3» обеспечивает увеличение скорости, дальности и высоты перехвата баллистических ракет, рассказал представитель Минобороны. Сославшись на выводы российских специалистов, он добавил, что «противоракеты "Стандарт-3" модификации 2А, развертывание которых предполагается с 2018 г., будут способны перехватывать стратегические баллистические ракеты не только на среднем и конечном, но и на восходящем участке траектории полета ракет, что позволяет поражать баллистические ракеты до момента разведения боевых блоков».