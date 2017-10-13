Украина подала в ВТО новый иск к России

Украина подала новый иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ограничений импорта украинской продукции в Россию, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития Украины.

«На протяжении 2013-2015 гг. Россия применила ряд ограничительных мер в отношении импорта соков, пива, кондитерской продукции, обоев украинского происхождения», - говорится в заявлении украинского ведомства.

По мнению властей Украины, ограничение импорта украинской продукции не отвечает обязательствам России перед ВТО.