Путин наградил медалью Пушкина президента Louis Vuitton

Президент Владимир Путин присудил госнаграды 28 иностранцам и двум гражданам России, проживающим за границей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, 21 из них награжден медалями Пушкина «за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей». В их числе проживающая в Латвии гражданка России Антонина Пикуль, литературовед и вдова писателя Валентина Пикуля, президент группы компаний Louis Vuitton Moёt Hennessy Бернар Арно и предправления германской Herrenknecht, которая выпускает тоннелепроходческие комплексы и другие типы землеройно-транспортных машин, Марин Херренкнехт.

Медалей удостоены деятели культуры и науки, а также общественные деятели из Франции, Пакистана, Молдавии, Соединенного Королевства, Венгрии, Германии, Финляндии, Болгарии, Чехии, Словакии, Нидерландов, Колумбии, Македонии, Литвы, Армении, Казахстана, Китая, Вьетнама.

Тем же указом Путин наградил орденом Дружбы председателя Межпарламентского союза Сабера Чоудхури «за большой вклад в развитие межпарламентских связей, укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Федеральным собранием Российском Федерации и Межпарламентским союзом». Орден он получил 14 октября на 137-й ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге.