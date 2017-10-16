Россия направила в Интерпол запрос на задержание информатора WADA Родченкова

Российские правоохранительные органы направили запрос в Интерпол на задержание и экстрадицию информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом «РИА Новости» рассказал высокопоставленный источник в правоохранительных органах России.

В понедельник, 16 октября, Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова. В России его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. По информации Следственного комитета, Родченков под видом витаминов предлагал российским спортсменам допинг. Принимая эти лекарства, спортсмены якобы не знали об истинном составе препаратов.

По словам источника, запрос рассмотрит генеральный секретариат международного ведомства. В случае положительного решения карточка с персональными данными Родченкова будет направлена в региональные бюро стран - участниц Интерпола.

При этом не исключается и отказ секретариата в розыске, если Интерпол придет к выводу, что в России уголовное дело против Родченкова возбудили по политическим и другим мотивам. На данный момент в открытой базе разыскиваемых Интерполом лиц карточки с данными информатора нет.