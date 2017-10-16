Против автора книг о Путине возбудили дело о клевете на судью
Следственный комитет России возбудил в отношении автора трилогии о президенте Владимире Путине Олега Блоцкого уголовное дело. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
По ее словам, судья Черемушкинского суда Москвы Елена Ивахова обратилась в Следственный комитет России с заявлением о клевете. Дело было возбуждено 5 октября. Как рассказала Солопова, Блоцкий с 2010 по 2013 г. участвовал в трех гражданских делах. Будучи не удовлетворен решением суда, он опубликовал на странице в «Живом журнале» информацию, которая содержит ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию судьи.
Если вина Блоцкого будет доказана, то ему грозит штраф в размере до 2 млн руб. или обязательные работы на срок до 360 часов. Расследование дела, возбужденного по ч. 1 ст. 298.1 УК, продолжается.