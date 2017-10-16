Против автора книг о Путине возбудили дело о клевете на судью

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В ДНР сообщили о задержании причастных к гибели Моторолы

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко сообщил в понедельник о задержании подозреваемых в причастности к гибели командира ополчения «Спарта» Арсена Павлова с позывным «Моторола». Об этом информирует Донецкое агентство новостей.

По информации Захарченко, в скором времени МВД ДНР выступит с заявлением о ходе расследования гибели Моторолы. Он добавил, что почти все, кто причастен к его гибели, задержаны. Не пойман только один человек, уточнил Захарченко.

Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 г. в Донецке после взрыва бомбы в подъезде дома, в котором он жил. В ДНР полагают, что это произошло в результате террористического акта. Ответственность за это взяли на себя члены запрещенной в России группировки Misanthropic Division.

В апреле в министерстве госбезопасности ДНР назвали имя заказчика убийства Моторолы. По данным ведомства, им является глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.