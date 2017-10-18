Власти Китая обеспечат тотальный контроль над национальным сектором интернета

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Власти Саудовской Аравии подтвердили планы по срокам крупнейшего в истории IPO

Саудовская Аравия по-прежнему намерена завершить первичное размещение акций (IPO) государственной нефтекомпании Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) в 2018 г. Как передает «Интерфакс», это на лондонской конференции Oil & Money заявил министр нефти королевства Халед аль Фалех. The Arab News отмечает, что в последние дни на рынке усилились опасения, что Saudi Aramco может отказаться от IPO или отложить его.

Саудовские власти планируют провести IPO акций компании как на местной бирже, так и на зарубежной площадке, заявил министр. На вопрос, рассматривается ли предложение китайского инвестора, который хочет приобрести долю в Aramco, Халед аль Фалех не ответил.

В рамках IPO предполагается продажа 5% акций Saudi Aramco. Размещение может стать одним из крупнейших в мире. В результате Эр-Рияд может привлечь $100 млрд за счет размещения, если исходить из общей оценки стоимости компании примерно в $2 трлн. Средства от размещения акций планируется направить в суверенный фонд Саудовской Аравии, который будет распределять средства таким образом, чтобы сократить зависимость страны от нефтяного сектора.

На середину августа организаторы размещения говорили, что площадка для IPO еще не выбрана.

В начале октября Халед аль Фалех подтверждал на Российской энергетической неделе, что «IPO Saudi Aramco состоится по графику, во второй половине 2018 г.» и что «нет никаких признаков», что в эти сроки организаторы не уложатся. Он добавил, что объем размещения «будет определен рынком».

Тот факт, что Saudi Aramco имеет тесные связи с королевской семьей и выделить ее активы в компанию, часть которой можно было бы продать иностранным инвесторам, довольно сложно, считается серьезным препятствием для проведения IPO.

Кроме того, неясно, будет ли оценка Saudi Aramco иностранными инвесторами совпадать с мнением саудовских властей, оценивающих компанию в $2 трлн, отмечают эксперты.