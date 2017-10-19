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ABC News узнали о работе российских троллей с американскими активистами

Российские интернет-тролли «из компании, которую связывают с президентом Владимиром Путиным», в 2016 г. пытались воздействовать на общественность в США через американских активистов-правозащитников. С их помощью они старались усилить напряженность на расовой почве и ожесточить разлад по политическим вопросам. Это ABC News рассказали конгрессмены, которые участвуют в расследовании возможного российского вмешательства в президентские выборы.

По их словам, две интернет-группы, защищающие права афроамериканцев - BlackMattersUS и BlackFist, использовались российскими агентами, которые таким образом выходили на американских активистов напрямую, помогали им устраивать акции, тренироваться в самообороне и создавать музыкальные видеоролики. В ряде случаев активисты даже получали финансовую поддержку, добавили собеседники ABC. Эту деятельность они связывают с российским «Агентством интернет-исследований», которое базируется в Петербурге и которое в конгрессе считают ключевым участником российской операции по воздействию на выборы в США.

Аккаунты обеих групп в Facebook и Twitter уже заблокированы, связаться с их участниками ABC News не смогли. Однако журналистам удалось выйти на некоторых участников акций, организованных этими группами.

Исполнитель хип-хопа из Сент-Луиса Ронни Хустон рассказал ABC, что кто-то якобы из группы BlackMattersUS попросил его записать песню к короткому видео про протесты против убийств чернокожих полицейскими. Если бы он знал, что группа не связана с правозащитным движением Black Lives Matter, он ни за что бы не согласился ей помочь.

Российская «фабрика троллей» могла стоять за двумя проафроамериканскими блогерами - Уильямом и Кэльвином, которые выкладывали посты и видео с острым политическим содержанием и в том числе критиковали Хиллари Клинтон.

Работа троллей после выборов не завершилась, отмечают ABC News. По их данным, уже в 2017 г. не меньше пяти тренеров в США получили деньги от группы BlackFist, чтобы проводить бесплатные уроки по самообороне для всех, кто хочет уметь защищать свои права. Тренер из Бруклина Омонвейл Эйдевейл сообщил, что через PayPal получил $320 за четыре тренировки в месяц.

Недавно журнал РБК рассказал о деталях работы и финансирования «американского отдела» петербургской «фабрики троллей». РБК нашел и подтвердил причастность сотрудников «фабрики» к 120 сообществам и тематическим аккаунтам в соцсетях, которые уже заблокированы, и подсчитал совокупные расходы на предвыборную кампанию в США. Анализ заблокированных групп показал, что чаще всего «тролли» поднимали темы расовых и национальных конфликтов и политические вопросы. На раскрутку этих тем в основном и тратился рекламный бюджет в соцсетях, который составлял 240 000–260 000 руб. в месяц, или $43 000 в год, или под $90 000 за два года.