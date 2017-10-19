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Политика
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Песков опроверг причастность Кремля к выдвижению Собчак кандидатом в президенты

Интерфакс/Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждение о том, что Кремль имеет отношение к решению Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. «Это не так», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что избирательная кампания пока не началась. «Пока никаких зарегистрированных кандидатов нет. Пока вряд ли можно говорить о соперниках президента России Владимира Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться и говорил, что до начала избирательной кампании еще есть время», — сказал пресс-секретарь.

Накануне Песков высказал мнение, что Собчак является «талантливым человеком», за последние годы она набралась опыта в различных областях. Однако, добавил он, если «она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта».

О том, что Собчак собирается участвовать в выборах президента, говорится в ее письме, которое телеведущая направила в редакцию «Ведомостей». Газета опубликовала полный текст ее письма, в котором она объясняет свое решение.

Бизнес
Новости

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 19 октября 2017 года

Ведомости
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Политика

Сенатор-республиканец Джон Маккейн поддержал разработанный демократами законопроект, ужесточающий правила размещения политической рекламы на онлайн-платформах. Он направлен на то, чтобы Россия и другие государства не могли влиять на выборы в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент Каталонии Карес Пучдемон так и не отказался от планов о независимости региона, поэтому правительство Испании в субботу обсудит уменьшение его автономии читать на WSJ.com читать на FT.com

Для «Исламского государства» (запрещено в России) потеря территории на Ближнем Востоке означает потерю доходов от сбора налогов и продажи нефти читать на WSJ.com

Крупный план

Строительный бум помог Китаю поддержать высокие темпы экономического роста перед съездом Коммунистической партии. Но некоторые эксперты обеспокоены, что на рынке недвижимости может возникнуть пузырь читать на FT.com

Экономика

Рост ВВП Китая составил 6,8% в III квартале. Это превышает целевое значение и должно помочь Си Цзиньпину укрепить свою власть на съезде Коммунистической партии. Однако Пекин предпочел поддерживать высокий рост в краткосрочной перспективе, а не решать долгосрочные проблемы, предупреждают экономисты читать на WSJ.com читать на FT.com

Республиканцы последние восемь лет критиковали мягкую денежную политику Федеральной резервной системы США (ФРС). Сейчас у них есть шанс изменить ее, так как президент США Дональд Трамп выбирает, кого номинировать на пост председателя ФРС. Но теперь среди республиканцев есть разногласия по поводу того, какой должна быть политика центробанка читать на WSJ.com

Республиканцы предупреждают Дональда Трампа, что его возможное решение вывести США из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой (NAFTA) может помешать провести налоговую реформу читать на FT.com

Индустрия

Новый гендиректор General Electric Джон Флэннери пытается сократить расходы, в том числе избавляясь от корпоративных автомобилей, самолетов и, возможно, тысяч сотрудников читать на WSJ.com

Немецкая Hochtief сделала предложение о покупке испанского оператора платных дорог Abertis почти за 19 млрд евро. Таким образом, она перебила предложение итальянской Atlantia читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Ирак попросил BP разрабатывать нефтяные месторождения на территории возле Киркука, которую до этого контролировали курды. При этом «Роснефть» в среду объявила о соглашении на $400 млн по разработке месторождений в Иракском Курдистане читать на FT.com

En+ назначила неисполнительным председателем совета директоров бывшего замминистра по вопросам энергетики и изменения климата Грега Баркера. Он продолжает целую серию британских политиков, приглашенных в российские компании читать на FT.com

Руководители крупных энергетических компаний утверждают, что ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в их бизнесе десятилетиями, несмотря на инвестиции в возобновляемую энергетику ради ограничения выбросов углерода читать на WSJ.com

Гендиректор Total Патрик Пуянне предупредил о необходимости увеличить инвестиции в добычу ископаемого топлива, иначе цены на нефть могут подскочить после 2020 г. Это может создать проблемы нефтяным компаниям, так как поспособствует переходу на возобновляемую энергетику читать на FT.com

Финансы

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду закрылся выше отметки 23 000 пунктов. Но беспокойство вызывает то, что инвесторы выводят деньги из фондов, инвестирующих в американские акции. Росту рынка способствует выкуп собственных акций компаниями и приток средств иностранных инвесторов читать на WSJ.com

Фондовый рынок США продолжает расти, но при этом объемы торгов на нем снижаются в последние месяцы на фоне низкой волатильности читать на WSJ.com

Credit Suisse, Goldman Sachs и другие банки начинают больше использовать автоматические компьютерные программы для торговли на рынке корпоративных облигаций. На этом рынке, в отличие от фондового, большинство сделок по-прежнему заключаются трейдерами по телефону читать на WSJ.com

В четверг исполняется ровно 30 лет «черному понедельнику» 19 октября 1987 г., когда американский фондовый рынок обрушился более чем на 20%. С тех пор этот рынок сильно изменился читать на FT.com

Гендиректор American Express Кеннет Шено в феврале покинет этот пост спустя 16 лет. Его преемник Стивен Скуери уже дал понять, что намерен осуществить некоторые изменения читать на WSJ.com читать на FT.com

Ксавье Роле в конце следующего года уйдет с поста гендиректора Лондонской фондовой биржи (LSE), который он занимает с 2009 г. LSE начала поиск его преемника читать на FT.com

Технологии

Китайские и западные технологические гиганты борются за рынок Юго-Восточной Азии. В прошлом году около 200 млн пользователей потратили на нем $50 млрд читать на FT.com

Производство различных объектов в космосе в условиях низкой гравитации может иметь экономические и технические преимущества. Поэтому некоторые стартапы, например Made in Space, работают в этом направлении читать на FT.com

Частные инвесторы все больше инвестируют в космические стартапы. Их интерес связан с тем, что стоимость запусков снижается читать на FT.com

Electronic Arts неожиданно отложила на неопределенный срок выход игры про «Звездные войны», что может негативно отразиться на ее результатах в следующем финансовом году. Это происходит на фоне того, как разработчики видеоигр экспериментируют с новыми способами зарабатывания денег читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Результаты Nestle за первые девять месяцев года оказались разочаровывающими. Компания испытывает проблемы в США, своем крупнейшем рынке, и находится под давлением инвесторов, требующих быстрого улучшения результатов читать на WSJ.com

Результаты Unilever в III квартале оказались разочаровывающими. Ураган «Харви» негативно отразился на продажах в США, но спрос на крупнейших развивающихся рынках восстановился читать на WSJ.com читать на FT.com

Бренд уличной одежды Supreme пользуется огромной популярностью среди тинейджеров и стоит дороже, чем более крупный модный ритейлер Abercrombie & Fitch. Это связано с тем, что Supreme специально делает свою продукцию дефицитной. Фонд прямых инвестиций Carlyle приобрел примерно 50% акций бренда. Но неясно, сможет ли Supreme увеличить выручку, не потеряв при этом своей уникальности читать на WSJ.com

Helly Hansen приобретет примерно за 50 млн фунтов британскую Musto Clothing, поставщика одежды для олимпийских сборных Великобритании по парусному и конному спорту читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.

Политика
Новости

В Госдуме предложили ограничить публикации о сексуальном насилии против детей в СМИ

Интерфакс
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Публикации в СМИ информации о преступлениях сексуального характера против детей, по которым возбуждено уголовное дело, должны согласовываться со следователем, считают в Следственном комитете Росии( СКР). Такое заявление было сделано на заседании рабочей группы по подготовке проекта закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

«Очень важно соблюсти точное и верное соотношение норм специального законодательства, регламентирующего деятельность СМИ, регламентирующего отношения в сфере информации и интернета и уголовно-процессуального законодательства», - заявила старший инспектор главного организационно-инспекторского управления Следственного комитета Анастасия Подноскова.

Руководитель рабочей группы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что речь идет о случаях, когда возбуждено уголовное дело, а не о первичном сообщении о преступлении.

Бизнес
Новости

Сечин дистанцировался от решения проблем Ирака и Курдистана

Ведомости
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Ирак и Курдистан должны сами решать свои политические проблемы, дело «Роснефти» - добывать нефть, соблюдая законодательство стран, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Он сказал это на Евразийском экономическом форуме в Вероне. По его словам, компания работает везде в мире, где есть нефть и где нефть находится рядом с рынками потребления, и строго соблюдает законы стран, в которых работает. Он подчеркнул, что не является политиком и что его дело - добывать нефть.

Интерес «Роснефти» к проектам в Курдистане и Ираке он назвал сугубо практическим. По его словам, в этом регионе крупнейшая ресурсная база с низкой себестоимостью добычи. Работа там «Роснефти» позволит включить регион «в орбиту общеевразийской деловой интеграции» и поможет решить общеэкономические задачи - обеспечить там энергостабильность и повысить уровень жизни, добавил Сечин.

18 октября стало известно, что «Роснефть» договорилась с правительством Иракского Курдистана о покупке 80% доли в пяти месторождениях региона. Стоимость вхождения в новые проекты обойдется «Роснефти» в сумму около $400 млн.

В феврале 2017 г. дочерняя структура «Роснефти» Rosneft Trading SA заключила с правительством Курдистана трехлетнее соглашение о покупке нефти. Предоплата по договору, по данным Bloomberg, составила $1 млрд. Собеседник «Ведомостей», близкий к одному из участников сделки, уточнял, что это общая сумма контракта, а предоплата по нему составила всего $300 млн. Представитель «Роснефти» от комментариев отказался.

В начале сентября «Роснефть» сообщила, что может профинансировать строительство газопровода мощностью более 30 млрд куб. м в год из Иракского Курдистана в Турцию. Соглашение с правительством Иракского Курдистана может быть подписано до конца года.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Сечин опроверг интерес к покупке «Лукойла»

Интерфакс
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что его компания никогда не интересовалась покупкой крупнейшей частной нефтяной компании России - «Лукойла». «Мы никогда не интересовались покупкой "Лукойла" - в наших планах этого нет, потому что нет предложения на рынке», - сказал он в ходе X Евразийского экономического форума в Вероне.

По его мнению, обсуждение покупки «Лукойла» похоже на pr-кампанию для повышения капитализации.

Недавно президент и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов заявил в интервью Financial Times, что не ждет от «Роснефти» попытки поглотить «Лукойл»: «Пока что [Игорю] Сечину приходилось покупать только те активы, которые были выставлены на продажу, «Лукойл» – нет».

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Мэрия Москвы объявила о строительстве самой большой школы в стране

Интерфакс
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Москва оценивает в 3 млрд руб. проектирование и строительство школы на территории бывшего завода «ЗИЛ», школ станет самой большой в России. Это «Интерфаксу» заявил руководитель городского департамента строительства Андрей Бочкарев. По его словам, строительство скоро начнется и должно завершиться до конца 2019 г.

Это будет школа на 2500 мест, она будет нужна жителям будущей жилой застройки на территории промзоны. По словам чиновника, строение впишут в архитектуру будущего квартала.

К началу этого учебного года в Некрасовке открылась школа, рассчитанная на 2100 мест, пока самая большая в стране. Кроме блоков начальных, средних и старших классов в ней есть спортивно-оздоровительный и медицинский блоки.

Как застроят территорию ЗиЛа

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Программа «Моя улица» на 30% повысила оборот магазинов и кафе

Интерфакс
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Обороты магазинов и кафе, расположенных на участвующих в программе по благоустройству города улицах, увеличивается на 20-30%, заявил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов. Однако он не уточнил, с каким периодом сравниваются нынешние показатели: со временем до начала программы благоустройства или же с периодом, когда на улицах велись ремонтные работы.

По словам Ефимова, благодаря благоустройству поток людей, проходящих по улицам, увеличивается от двух до шести раз. «Благоустройство - это не только красиво и удобно, но это и инвестиции, которые помогают в первую очередь малому бизнесу», - считает чиновник.

Он также отметил, что после реконструкции снижается число свободных нежилых помещений в зданиях. «По данным независимых операторов рынка недвижимости, мы видим, что по окончании благоустройства количество занятых помещений повышается в среднем на 10%», - добавил руководитель департамента.

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Политика
Новости

В Харькове арестована обвиняемая в наезде на пешеходов

Ведомости
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Обвиняемая в гибели пяти пешеходов и ранении шести в результате ДТП в Харькове Елена Зайцева задержана и арестована судом. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook.

«Полиция проводит расследование, изучает в том числе роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП, по результатам которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести содеянного каждым из них решение», - добавил Аваков.

Он потребовал от Верховной рады до конца 2017 г. принять законодательные акты, позволяющие ввести процедуру автоматической видеофиксации нарушений и жесткие штрафы, радикально ужесточить наказание за вождение в пьяном виде.

Вечером 18 октября в Харькове Lexus, ехавший на красный свет, столкнулся с Volkswagen Touareg, после чего его отбросило на тротуар, где находились пешеходы.

За рулем Lexus, который после ДТП на Сумской улице в Харькове сбил людей на тротуаре, была 20-летняя студентка, приемная дочь крупного харьковского бизнесмена Елена Зайцева.

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко и руководитель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная сообщали, что жертвами ДТП стали шесть человек, в том числе пятеро скончались на месте.

Выбор редактора
Политика
Новости

Лавров обеспокоен наращиванием присутствия НАТО на Балтике

ТАСС/Ведомости
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Министр иностранных дел Сергей Лавров завил, что Москва видит в наращивании присутствия НАТО на Балтике реализацию плана по сдерживанию России. Такое мнение Лавров выразил по итогам министерской встречи Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

«Мы, конечно, озабочены развитием военно-политической ситуации на Балтике, наращиванием присутствия НАТО, - сказал он. - Рассматриваем данные процессы как часть осознанной стратегической линии на сдерживание России».

Министр подчеркнул, что в НАТО не скрывают эту стратегию. «Она реализуется последовательно, проявляется в том числе и в бурном наращивании усилий по созданию глобальной системы противоракетной обороны, не имеющей никакого отношения ни к Ирану, ни к Северной Корее, по большому счету, а имеет отношение к сдерживанию России и КНР», - подчеркнул Лавров.

Лавров считает, что необходимо сесть за стол переговоров и обменяться «информацией о том, кто и что развернул на своей или чужой территории». Только тогда, считает руководитель российского внешнеполитического ведомства, «будет понятно, какие у кого есть силы и на что они нацелены».

Он также напомнил, что с начала 2017 г. воздушные и морские суда стран НАТО нарушали шведские границы девять раз, а российская сторона «лишь один раз была замечена, когда, как утверждается, два наших самолета в течение одной минуты оказались в воздушном пространстве Швеции».

В Минобороны России 12 октября заявили, что у российских границ фактически развернулась целая дивизия Вооруженных сил США. В военном ведомстве отметили, что это произошло на фоне «истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения «Запад-2017».

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Политика
Новости

Рыболовлеву в Монако предъявлено обвинение во вторжении в частную жизнь

Ведомости
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В Монако российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, президенту футбольного клуба Monaco, предъявлено обвинение в соучастии в попытке вторжения в частную жизнь. Как сообщает Monaco Matin, для этого его вызвали во Дворец правосудия к следователю Эдуарду Левро. После этого он с журналистами не общался. Днем ранее Рыболовлев распространил заявление, что собирается сотрудничать со следствием, доверяет независимому и профессиональному правосудию Монако и верит, что оно во всем правильно разберется. О формальных обвинениях в адрес Рыболовлева также сообщило AFP и L'Equipe. Генпрокурор Монако Жак Доремье назвал предъявление обвинения технической процедурой. По его словам, никаких заявлений следствия не последует. Допрос обвиняемого пройдет в другой день.

Обвинение миллиардеру предъявили по делу, которое было возбуждено в 2015 г. по жалобе гражданки Болгарии Тани Раппо. Она в 2003 г. познакомила Рыболовлева с арт-дилером Ивом Бувье, с которым миллиардер с 2015 г. судится, обвиняя его в продаже картин по необоснованно высокой цене. Раппо пожаловалась правоохранителям, что Рыболовлев «совершил вмешательство в ее личную и семейную жизнь». В 2016 г. по этому делу было предъявлено обвинение адвокату Рыболовлева Татьяне Бершеды. Сообщалось, что она записала разговор гостей в доме миллиардера, не предупредив их об этом.

Расследуя это дело, следствие изучило sms-переписку на телефоне Бершеды, которую та передала следователям в феврале 2017 г. Адвокат намеревалась предоставить суду доказательства вины Бувье. Занимающийся этим делом судья Морган Раймон распорядился о полной проверке памяти смартфона Бершеды. Так в распоряжении следствия оказались сотни sms, которые позволяют обвинить монегаскскую полицию и юстицию в коррупции и торговле влиянием. Переписка изобличила недопустимые связи Рыболовлева и высокопоставленных представителей судейского сословия, полиции и политиков Монако. Из нее следовало, что россиянин просил помочь ему решить проблему с арт-дилером в его пользу, писали СМИ.

Из-за последовавшего скандала в сентябре ушел в отставку и был задержан руководитель департамента юридических услуг Монако Филипп Нармино.

Выбор редактора
Политика
Новости

Жириновский назвал Собчак «подставным кандидатом»

ТАСС/Ведомости
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Ксению Собчак, заявившую о планах участвовать в президентских выборах, «фальшивым кандидатом» с недостаточным опытом.

«Кандидатом в президенты должен быть человек, который в политике много лет. Человек не объехал страну, ничего не знает, ничем не управлял. Не имеет соответствующих знаний. Это опасно просто. Во-первых, никто [ее] не изберет. Это фальшивый, подставной кандидат», - заявил Жириновский, отвечая на вопрос участника Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС).

Лидер ЛДПР считает, что кандидат в президенты должен обладать большим политическим и жизненным опытом. Сравнивая себя с Собчак, он в качестве преимущества назвал 20 лет своей жизни в союзных республиках СССР. «А за ней что? Питер, Москва», - сказал Жириновский.

Ксения Собчак объявила 18 октября о намерении баллотироваться в президенты. По словам Собчак, она рассказала о своих планах действующему президенту Владимиру Путину. Ему, по ее словам, идея не понравилась, но президент сказал только об ответственности за принятое решение. Собчак также заявила о готовности снять свою кандидатуру в случае регистрации Алексея Навального в качестве кандидата в президенты.

Согласно опросам ВЦИОМа примерно две трети россиян относятся к Собчак негативно. В 2015 г. «скорее отрицательно» к ней относились 60% опрошенных, «скорее положительно» - 21%. В 2012 г. отношение к ней было похожим: 51% против 23% соответственно.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Здание «Союзмультфильма» в Москве передадут РПЦ

ТАСС/РИА Новости
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Здание «Союзмультфильма» на Долгоруковской улице в Москве может быть передано Русской православной церкви до конца 2017 г., сообщил руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков. Такое заявление он сделал на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам.

«До конца года, я надеюсь, мы передадим [Московской] патриархии объект на улице Новослободская, где располагается "Союзмультфильм". А "Союзмультфильму" мы оставили новое современное здание на Шаболовке», - сказал Пристансков. Он сообщил, что подписал приказ о передаче здания, сообщает «РИА Новости».

«Союзмультфильм» находился с 1946 г. в здании Никольского храма. В сентябре студия переехала в помещение на улице Академика Королева.

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