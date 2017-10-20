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«Роснефть» получит 60% в проекте курдского нефтепровода

Компания «Роснефть» объявила о вхождении в инфраструктурный проект по эксплуатации нефтепровода в Иракском Курдистане. Доля российской компании «может составить 60%», - говорится в ее пресс-релизе. Еще 40% будут принадлежать действующему оператору нефтепровода KAR Group. Сумма сделки не уточняется.

В феврале 2017 г. Rosneft Trading SA заключила трехлетнее соглашение о покупке нефти на $1 млрд. В июне 2017 г. «Роснефть» и правительство автономии подписали обязывающее соглашение о получении российской компанией доступа к управлению экспортным нефтепроводом мощностью 700 000 барр. в сутки.

По словам главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, приведенным в сообщении компании, проект «позволит повысить эффективность транспортировки нефти конечным потребителям, включая поставку нефти из Курдистана на нефтеперерабатывающие заводы Роснефти в Германии».

18 октября «Роснефть» объявила о заключении с правительством Курдской автономии соглашения о покупке 80%-ной доли в пяти нефтяных месторождениях региона. Сумма сделки может составить около $400 млн. Суммарные запасы месторождений – около 670 млн барр. нефти. «Ключевые условия соглашений и базовые принципы распределения продукции аналогичны СРП в Иракском Курдистане, которые подписаны другими международными нефтегазовыми компаниями», – сообщала компания.

В сентябре «Роснефть» также информировала о готовности профинансировать строительство газопровода мощностью более 30 млрд куб. м в год в Турцию.

Правительство Ирака заявило 19 октября, что считает незаконными соглашения о разработке нефтегазовых месторождений, если они были заключены без участия министерства нефти страны. «Такие соглашения и контракты являются незаконными и не имеют обязательной силы для иракского государства», – сообщил министр нефти Ирака Джаббара аль-Луайби. Правительство Ирака оставляет за собой право оспорить их в национальных и международных судах «в целях защиты национального богатства», сказал он.

Активность «Роснефти» в Курдистане происходит на фоне референдума об отделении автономии от Ирака. Плебесцит состоялся 25 сентября и был поддержан большинством курдского населения страны.