Политика

Новости

Песков уточнил принадлежность не пускающих Россию на Олимпиаду

Инстанции в США, которые пытаются не допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде, - государственные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вчерашнее заявление Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

«Президент не намекнул, президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом», - сказал Песков. На просьбу уточнить, о каких инстанциях идет речь, Песков ответил: «Государственные, в том числе и посредством общественных, неправительственных организаций».

Накануне Путин заявил, что определенные американские инстанции пытаются надавить на Международный олимпийский комитет в вопросе о допуске России к Олимпийским играм, но к МОК у России нет претензий, поскольку комитет зависит от спонсоров.

«А этим спонсорам, в свою очередь, подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций. Мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом. Два варианта: либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допускать до Олимпийских игр», - сказал президент России, добавив, что и то, и другое является «унижением страны».