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Протестующие у здания Верховной рады выдвинули новые требования

Участники акции протеста у здания Верховной рады в Киеве выдвинули новые требования президенту Петру Порошенко, передает «РИА Новости».

«В течение пяти рабочих дней вы, господин президент, должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте. Это не касается конкретно вашей личности, это касается нашего украинского народа», — заявил выступавший на вече боец батальона «Донбасс» с позывным Катана.

Кроме того, протестующие требуют, чтобы президент внес в Раду законопроект об антикоррупционном суде. «Если наши требования не будут удовлетворены, мы покажем, кто мы и на что способны», — заявил Катана.

Ранее лидер «Руха новых сил» Михаил Саакашвили презентовал протестующим свой «План спасения Украины», передает «Интерфакс». Он заявил о необходимости отменить медицинскую реформу и принять закон о страховой медицине, а также выступил за создание резервной армии.

Акция у здания Рады началась 17 октября и продолжалась всю неделю. Палаточный город на улице Грушевского по-прежнему остается на месте.