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Саакашвили сообщил о депортации своих соратников

Михаил Саакашвили сообщил, что его соратников незаконно депортировали в Грузию. По его словам, это было сделано по распоряжению президента Украины Петра Порошенко.

«Моего друга, военного, героя войны на Донбассе Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа нацгвардии и с мешками, надетыми на голову», — написал Саакашвили в Facebook.

Накануне он презентовал «План спасения Украины». Саакашвили предлагает отменить медицинскую реформу, принять закон о страховой медицине и создать резервную армию.