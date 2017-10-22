Политика

Новости

Сирийская оппозиция взяла под контроль месторождение нефти в Дейр-эз-Зоре

Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемые международной коалицией во главе с США по борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство», взяли под контроль нефтяное месторождение Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщается на сайте SDF. В сообщении также отмечается, что силы «сирийского режима располагаются в трех километрах от месторождения».

В пятницу сирийская оппозиция объявила о полной победе в Ракке над боевиками ИГ. Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» официально передали управление городом совету, состоящему из местных чиновников.