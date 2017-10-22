Пожар на рынке в Ростове-на-Дону ликвидирован

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Порошенко пообещал сделать все для ввода миротворцев ООН в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все, чтобы «на украинскую землю пришел мир». Он напомнил, что в 2015 г. выступил с предложением о миротворцах ООН в Донбассе. По его словам, в 2017 г. абсолютное большинство стран ООН Украину поддерживают.

«Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе. И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами, совместными усилиями, принесли мир на Донбасс», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Он считает, что миротворцы смогут взять под контроль участок украинско-российской границы. «Чтобы авторитет ООН и сила Совета Безопасности ООН гарантировали нам, что люди с оружием больше не будут обстреливать ни украинских воинов, ни украинских гражданских», — сказал Порошенко.

Вторым этапом является возвращение украинского суверенитета на всю оккупированную территорию, добавил президент.