На Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошел сбой

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В МВД Кубы акустические атаки на американцев сравнили с пением цикад

У США нет убедительных доказательств, что их дипломаты подверглись на Кубе пресловутым акустическим атакам, заявили кубинские чиновники. Как сообщает Fox News, кубинская сторона представила подробный ответ на подозрения в организации этих атак в четверг в телеэфире, в прайм-тайм. Позиция Гаваны была сформулирована в специальной телепередаче под названием «Так называемые акустические атаки».

Ведущий программы заявил, что американская сторона не представила медицинских подробностей состояния пострадавших дипломатов, так что невозможно судить о том, что с ними произошло и как это могло стать следствием воздействия звуковых сигналов. Американцы предоставили кубинской стороне звукозаписи того, что в Вашингтоне считают акустической атакой, заявил в программе представитель МВД Кубы, подполковник Хуан Карлос Молина. По его словам, эти звуки, в том числе по набору частот, очень похожи на стрекотание цикад с северного побережья острова.

Иных версий случившегося в телепередаче высказано не было.

Ранее эксперт-криминалист при МВД Кубы подполковник Хосе Аласо заявил Reuters, что организовать подобные атаки против конкретных дипломатов технически невозможно. Он назвал такие предположения научной фантастикой. Чиновник, ответственный за безопасность американских дипломатов на Кубе, вовсе обвинил США в клевете.

24 сотрудника американской дипмиссии на Кубе испытали проблемы со здоровьем после предполагаемых акустических атак. СМИ в числе симптомов называли головные боли, потерю слуха и провалы в памяти. Недавно президент Дональд Трамп заявил, что считает Гавану ответственной за случившееся. Вашингтон отозвал с Кубы часть дипломатического персонала и в ответ выслал 14 кубинских дипломатов. Куба назвала эти решения необоснованными и обвинила американскую сторону в недостаточной готовности сотрудничать в расследовании. Кубинская сторона с февраля начала изучать проблему, к расследованию были привлечены в общей сложности 2000 специалистов в сфере безопасности и различных экспертов, от криминалистов, до аудиологов и математиков.