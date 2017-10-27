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Путин запустил четыре ракеты на учениях ядерной триады

Президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин в четверг вечером принял участие в тренировке по управлению Стратегическими ядерными силами страны. Как сообщает пресс-служба Кремля, на этих учениях он осуществил запуск четырех баллистических ракет.

Целью учений была отработка взаимодействия ракетных войск стратегического назначения, атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС России.

Об учениях вечером в четверг рассказала пресс-служба Минобороны. В ходе тренировки самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, вылетев с базовых аэродромов «Украинка», «Энгельс» и «Шайковка», запустили крылатые ракеты по целям на полигонах «Кура» на Камчатке, «Пембой» в Коми и «Теректа» в Казахстане.

Боевой расчет РВСН с «Плесецка» запустил межконтинентальную ракету «Тополь» по цели на Камчатке.

АПЛ ТОФ выпустила две баллистические ракеты из Охотского моря по полигону «Чижа» в Архангельской области. Подводный корабль СФ из акватории Баренцева моря выпустил баллистическую ракету по полигону «Кура».

Задачи учений выполнены в полном объеме, все цели поражены успешно, заявило министерство. В пятницу оно обнародовало видеозапись учений.