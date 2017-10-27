Политика

Новости

Российский вертолет мог потерпеть крушение у берегов Шпицбергена из-за погодных условий

Российский вертолет у берегов Шпицбергена мог потерпеть крушение из-за плохих погодных условий. Об этом заявил в пятницу полномочный представитель президента в Северо-Западном округе Николай Цуканов.

Ранее источник в международных службах авиационного поиска и спасения сообщал, что катастрофа могла произойти из-за действий пилотов в сложных метеорологических условиях.

Днем в четверг вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа», на борту которого были пять членов экипажа и три пассажира, потерпел крушение в море у Шпицбергена.

В Минэнерго России сказали, что пассажирами были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фатеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.

Место крушения вертолета пока не обнаружено. Спасатели говорят, что шансы найти людей живыми остаются.