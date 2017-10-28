МЧС предупредило о гололеде в Москве

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Subaru может отозвать 255 000 автомобилей в Японии из-за нарушения процедуры проверки

Subaru может отозвать 255 000 автомобилей из-за нарушения процедуры финальной проверки автомобилей, передает Bloomberg. Сходная проблема привела к недельной приостановке производства Nissan Motor.

Внутреннее расследование Subaru выявило несоответствие процедуре, принятой для выпуска машин на внутренний рынок. 30 октября компания предоставит отчет о найденных несоответствиях в Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Японии, сказала компания. Отзыв может обойтись компании в сумму более 5 млрд иен ($44 млн), сказал журналистам вице-президент по контролю качества Ацуши Осаки

Акции Subaru упали на 2,6% в Токио в пятницу, что является самым большим спадом с 5 июня. Для сравнения, индекс Nikkei 225 вырос на 1,2%. 17% Subaru принадлежит Toyota Motor.

Сертификат инспекции является обязательным требованием для выпуска машин на местный рынок, поэтому он не касается экспортных поставок. Nissan неоднократно заявлял, что безопасность транспортных средств не скомпрометирована.

Subaru разрешила несертифицированным работникам проверять транспортные средства перед отправкой с заводов, сказал гендиректор Ясуюки Йошинага журналистам в Токио. Проверка показала, такие специалисты привлекались к проверкам на главном заводском комплексе Subaru в префектуре Гумма. «Окончательный процесс проверки очень важен, и мы признаем, что он не соответствовал требованиям», - сказал Йошинага. «Мы использовали одинаковый процесс более 30 лет, не понимая, что он не соответствует требованиям министерства».

По закону предусмотрено, что окончательная проверка транспортных средств проводится только сертифицированными государством инспекторами. Внутренние правила Subaru к инспекторам строже общепринятых: чтобы получить сертификат, необходимо пройти не только обязательный теоретический курс, но и практику, сказала представитель российского офиса компании «Субару Мотор». Нарушением является то, что в Subaru к проверке были допущены сотрудники, не получившие статус инспекторов, и это не было отражено в документах. Компания сказала, что не сертифицированные проверки были прекращены сразу же после обнаружения 3 октября. Компания полностью пересмотрит процесс инспекции.

Происшедшее в Subaru стало очередным фактом в ряду нарушений, которые испортили репутацию качественного производства японских товаров, пишет Bloomberg. Взрывоопасные подушки безопасности Takata стали поводом для самого большого отзыва в истории автопрома, Kobe Steel призналась в фальсификации данных сертификации некоторых продуктов. Nissan приостановила производство для японского рынка, чтобы привести в соответствие процесс проверки, и отзывает около 1,2 млн автомобилей.

В прошлом году Subaru произвела 727 741 машину в Японии и экспортировала 582 708 шт. Внутренние продажи Subaru снижались три года подряд из-за спада продаж мини-автомобилей. Отзыв может включать также модель, производимую для Toyota.