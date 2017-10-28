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Обама войдет в состав суда присяжных в округе Кук

Бывшего президента США Барака Обаму вызвали в суд округа Кук в качестве присяжного, пишет газета Chicago Tribune со ссылкой на главного судью округа. Политик должен присутствовать на заседании суда в следующем месяце.

Обама, вероятно, будет самым известным человеком, который когда-либо был присяжным в суде округа Кук, отмечает издание. В разные годы в этом округе присяжными были телеведущая Опра Уинфри и киноактер Мистер Ти, а также несколько губернаторов и мэров.

Обама владеет недвижимостью в Чикаго, поэтому он имеет право быть присяжным в Иллинойсе. В каком именно судебном процессе примет участие бывший президент, не сообщается.