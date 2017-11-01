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Володин назвал пять базовых ценностей России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал базовые ценности, на основе которых парламент должен строить законотворческую работу: семья, вера, сплочённость, Родина и справедливость.

«Мы должны научиться ценить и оберегать существующее жизнеустройство. Понимать, как в этом жизнеустройстве выражаются наши базовые ценности: семья, вера, сплочённость, Родина. И конечно - справедливость, недостаток которой может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и, в конечном счете, разрушать, казалось бы, незыблемые устои государственности», - сказал Володин в ходе заседания XXI Всемирного русского народного собора (ВРНС).

«При принятии законов важно учитывать мнение широких слоёв общества: людей с разными культурными традициями и вероисповеданиями. Только через всестороннее обсуждение, диалог с экспертным сообществом, институтами гражданского общества, конфессиями законы получают широкую поддержку», - добавил Володин.

Всемирный русский народный собор открылся сегодня. Он проходит в Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя под председательством патриарха Кирилла по теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития».