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Из Музея личных коллекций ГМИИ им. Пушкина из-за пожара эвакуировали 30 человек

Из отдела личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина в центре Москвы эвакуировали более 30 человек из-за пожара, сообщает «Интерфакс». Ранее представитель музея сообщил «Ведомостям», что здание закрыто для посетителей.

По предварительным данным, возгорание произошло в системе вентиляции. Площадь и причина пожара не уточняются. С крыши здания идет дым, уточняло МЧС. «Интерфакс» сообщает, что пожарные вскрывают крышу.

Движение транспорта по Волхонке полностью перекрыли. Возможны осложнения движения, сообщил Центр организации дорожного движения.

Ранее представитель музея подтвердил «Ведомостям», что в отделе личных коллекций возникло небольшое задымление. «Ситуация под контролем», - отмечал он.