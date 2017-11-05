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«ОВД-инфо» сообщило о десятках задержанных в центре Москвы

В центре Москвы задержаны как минимум 82 человека, сообщает «ОВД-Инфо». Задержания проводятся в районе Тверского бульвара и Манежной площади. Известно, что в одном автозаке находятся 42 человека. Один из задержанных сообщил, что они «катаются вокруг Кремля». По его словам, с ним в одном автозаке находятся около 20 человек.

Корреспондент «Дождя» сообщил, что двоих подростков задержали на Пушкинской площади. Полиция проверяет сумки и документы прохожих. Кроме того, о нескольких задержанных сообщается в Санкт-Петербурге.

«Эхо Москвы» сообщило, что задержан корреспондент радиостанции Андрей Ежов. Он находится в автозаке.

Ранее оппозиционер Вячеслав Мальцев говорил, что 5 ноября 2017 г. в России пройдет революция. ФСБ 3 ноября сообщила о задержании участников запрещенного в России движения «Артподготовка» Мальцева, которые готовили поджоги административных зданий и нападения на полицейских 4 и 5 ноября.