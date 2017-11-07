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Власти опровергли сообщения о проживании нью-йоркского террориста в Вологде

Ведомости
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Обвиняемый в совершении теракта на Манхэттене Сайфулло Саипов никогда не жил в Вологде. Как сообщает «Интерфакс», это заявил исполняющий обязанности мэра Вологды Сергей Воропанов.

«Я сделал запрос в УМВД и УФМС», – отметил чиновник. По его словам, ему пришел письменный ответ о том, что Саипов никогда не имел никакого отношения к Вологде и Вологодской области.

На прошлой неделе интернет-издание Republic со ссылкой на профили предполагаемого террориста в социальных сетях написало, что Саипов жил в Вологде до переезда в США. Издание отмечало, что у Саипова было два профиля в соцсетях: в одном последняя запись сделана в марте 2011 г., в другом – в конце февраля 2013 г. Из информации в первом аккаунте следует, что до переезда в США Саипов жил в киргизском городе Узене, а также в российской Вологде, писало Republic. На второй странице в месте жительства уже указан американский Кливленд.

Саипова обвиняют в совершении теракта в Нью-Йорке 31 октября. По данным прокуратуры, 29-летний уроженец Узбекистана на арендованном пикапе выехал с магистрали на велодорожку и начал сбивать велосипедистов и пешеходов. Восемь человек погибли, более 10 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

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Политика
Новости

МОК прокомментировал возможный запрет гимна России на Олимпиаде-2018

Ведомости
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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал преждевременной спекуляцией информацию The New York Times (NYT) о том, что МОК может запретить исполнение гимна России на Олимпийских играх 2018 г. в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

NYT написала, что МОК изучает несколько вариантов наказания России с учетом допинговых скандалов, связанных с Олимпиадой - 2014 в Сочи. Среди предложенных мер - отстранение российской делегации от церемонии открытия, выступление под нейтральным флагом и запрет на исполнение гимна России, сообщила газета со ссылкой на источники. «Пока не ясно, какой вариант поддерживает руководство МОК - если поддерживает вообще. Возможно, что наказание будет намного менее суровым», - признала газета.

В Госдуме уже назвали возможное решение МОК провокацией и способом давления на Россию. Оно «направлено на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный олимпийский комитет», заявил агентству «Р-спорт» председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неучастие российской сборной в Олимпиаде способно нанести урон всему олимпийскому движению. «Мы надеемся, что взаимодействие с МОК продолжится и все вопросы будут сняты», - сказал Песков.

1 ноября МОК пожизненно дисквалифицировал лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Они упоминались в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о «государственной допинговой системе» в России. Спецкомиссия МОК под руководством Денниса Освальда проверяет остальных спортсменов, включая конькобежцев, скелетонистов, хоккеисток.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 г.

Кого обвиняет WADA

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Политика
Новости

Путин заявил о росте поставок оружия террористам

Интерфакс
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В мире растут неконтролируемые поставки вооружений террористам, заявил президент Владимир Путин. Как передает «Интерфакс», он сделал это заявления на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. Он отметил тенденцию, по которой «сегодня оружие попадает к так называемым умеренным оппозиционерам там или в другом месте, а завтра оказывается в руках радикалов и террористов». Участников глобального рынка вооружений он призвал к ответственному поведения.

Среди тревожных тенденций, которые все сильнее проявляются в последнее время, Путин назвал «систематический отход отдельных участников рынка вооружений от норм и принципов международного права», прямые угрозы в отношении суверенных государств и имитацию борьбы с террором вместо реального противостояния террористическим группировкам. «Складывается впечатление, что сами "горячие точки" и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой», - отметил президент.

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Бизнес
Новости

В Кремле прочитали сообщения о связях министра торговли США с «Сибуром»

Интерфакс/Ведомости
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В Кремле читали сообщения о том, что министр торговли в администрации Дональда Трампа является акционером компании Navigator, обслуживающей российскую компанию «Сибур». Как передает «Интерфакс», это на брифинге 7 ноября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О связях Росса Уилбура с «Сибуром» стало известно из расследования Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) «Райское досье».

Песков напомнил, что «Сибур» – это не госкорпорация, а частная компания. Деталей расследования, по его словам, в Кремле не знают.

Росс в интервью Bloomberg заявил, что, вероятно, не сохранит свою долю в судоходной компании. «Я продавал ее в любом случае, но не из-за этого», - сказал министр.

В расследовании ICIJ говорится, что перед приходом в администрацию президента США Росс расстался с большей частью своих активов, но сохранил долю в Navigator Holdings. В 2016 г. он с соинвесторами контролировал 31,5% пароходства. «Сибур» расследователи называют в числе крупнейших клиентов пароходства. По подсчетам Reuters, на российскую компанию приходится 8% выручки Navigator. Двумя «ключевыми владельцами» «Сибура» ICIJ называет предполагаемого зятя президента России Кирилла Шамалова и находящегося под санкциями друга Владимира Путина Геннадия Тимченко. «Сибур» и Кирилл Шамалов не находятся под санкциями.

Ранее Тимченко контролировал 37,5% «Сибура», но затем большую часть доли продал Шамалову. Тот на пике владел 21,4% акций «Сибура». Сейчас у Шамалова 3,9%, у Тимченко – 17% акций «Сибура». Крупнейший же совладелец «Сибура» – Леонид Михельсон с 48,5%.

Министерство торговли США заявило, что его руководитель не принимал решения о сделках Navigator с «Сибуром».

В «Сибуре» подтвердили сотрудничество с Navigator, но отметили, что он «никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки» в интересах компании. В первом полугодии 2017 г. расходы по контрактам с «Навигатором» составили 2,8% от расходов компании на логистику ($15,9 млн из $557 млн). «Контракты с перевозчиками отражены в отчетности компании за соответствующие периоды», – комментируют представители «Сибура». Они подчеркнули, что компания проводила переговоры исключительно с менеджментом компаний-перевозчиков без участия акционеров. В «Сибуре» выразили удивление «политически ангажированной трактовкой <…> обычной коммерческой деятельности».

Семь главных героев «Райского досье» и что о них стало известно

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Политика
Новости

Лавров назвал кощунством осквернение Вечного огня в Киеве

Ведомости
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Осквернение мемориала Вечного огня в Киеве является «неприемлемым кощунством», сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Лаврова, это действие направлено против европейских ценностей и принципов, лежащих в основе ООН. Осквернение памятников Великой Отечественной войны в Киеве – не редкость, отметил он. В этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов и неонацистов, которые сегодня комфортно себя чувствуют на Украине, добавил Лавров.

Ранее, 7 ноября, неизвестные залили цементом Вечный огонь в Киеве, а также оставили возле него восемь ведер.

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Недвижимость
Новости

В дореволюционных домах Москвы выставлено на продажу около 1000 квартир

Ведомости
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Большая часть предложения дореволюционного жилья относится к элитному сегменту. Во многом это обусловлено премиальным расположением в центре Москвы – здесь продается 95,9% всех лотов, следует из отчета компании ЦИАН.

По оценке экспертов ЦИАНа, 45,4% всего предложения жилья, построенного до Октябрьской революции 1917 г., предлагается по цене $1 млн и выше (от 58,5 млн руб.). Такие цены объясняются тем, что многие доходные дома постройки до 1917 г. за последние два десятилетия были реконструированы и превращены в клубные элитные дома. По цене до 15 млн руб. реализуется только 4,5% квартир от общего предложения.

Больше всего дореволюционного жилья продается в Тверском районе – 18,1% предложения. Самый доступный вариант обойдется в 7,4 млн руб. За эти деньги можно приобрести малогабаритную квартиру площадью 17,4 кв. м. Самая дорогая квартира в Тверском районе стоит $4 млн (233,72 млн руб.). Квартира в 200 кв. м находится в комплексе доходных домов семьи Бахрушиных в Петровском переулке, построенном в 1888 г. Сейчас это элитный клубный дом.

Самое дорогое дореволюционное жилье продается в Хамовниках (16,2% от всего предложения) за $16,8 млн (981,62 млн руб.). Это четырехуровневый пентхаус площадью 989 кв. м с внутренним лифтом, каминным залом и террасой на ул. Знаменке – практически напротив Боровицких ворот Московского Кремля. Это доходный дом 1911 года постройки.

Самый старый дом, в котором сегодня можно приобрести жилье на вторичном рынке, построен в 1820 г. – такие данные содержатся в кадастровом паспорте пятиэтажного жилого строения по адресу Большой Трехсвятительский переулок, 1. Изначально это был двухэтажный особняк, однако в 1960 г. была проведена реконструкция, деревянные перекрытия заменены на бетонные, надстроены три этажа и смонтирован лифт. За 16,7 млн руб. здесь можно приобрести двухкомнатный лот площадью 54 кв. м.

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Политика
Новости

Роспотребнадзор предложил ввести госрегулирование оборота биоматериалов

Ведомости
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Оборот биоматериалов в России требует государственного регулирования. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, в использовании генетического материала есть определенные риски и регулирование нужно, чтобы снизить их.

В конце октября проблему вывоза биоматериалов жителей России поднял президент Владимир Путин. Эту информацию он получил от спецслужб, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На следующий день бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко привел «Инвитро» как пример компании, которая вывозит биоматериалы за границу. Однако компания отрицает эти обвинения и даже заявила о готовности подать на Онищенко в суд.

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Политика
Новости

Представитель Стаса Михайлова назвала жалобу в ЕСПЧ неактуальной

Ведомости
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Жалоба Стаса Михайлова в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России уже не актуальна, сообщила RNS представитель певца Жанна Гарбер. По ее словам, все претензии уже урегулированы.

Агентству ТАСС Гарбер заявила, что Михайлов не подавал жалобу. Однако жалоба есть в базе данных ЕСПЧ – суд зарегистрировал ее в декабре 2014 г.

По словам Гарбер, будет проведено тщательное расследование инцидента и все причастные к провокации будут привлечены к ответственности.

Ранее 7 ноября руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что статус жалобы Михайлова в ЕСПЧ обновился. Почти через три года, 19 октября 2017 г., у жалобы появилось обновление статуса – она была коммуницирована. Согласно процедуре рассмотрения дел в ЕСПЧ это значит, что жалоба не признана неприемлемой и взята в работу. На этом этапе суд задает вопросы по ней тому, на кого она подана, т. е. российским властям, которые должны на них ответить в течение трех месяцев.

Певец подал жалобу из-за главного героя фильма «Дублер» Михаила Стасова. Стороны могли заключить мировое соглашение, однако в базе суда об этом информации нет.

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Экономика
Новости

Котировки Сбербанка установили исторический максимум

Интерфакс
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Обыкновенные акции Сбербанка днем во вторник, 7 ноября, обновили исторические максимумы, впервые превысив планку в 200 руб. за бумагу. Как сообщает «Интерфакс», к 12.01 на Московской бирже эти акции подорожали до 200,36 руб. (+3,4%). Объем торгов превысил 5,791 млрд руб.

Привилегированные акции Сбербанка также обновили максимум – их цена выросла до 165,53 руб. (+3,1%).

Рост котировок агентство связало с улучшением общемировой конъюнктуры.

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Политика
Новости

ТАСС сообщил об эвакуации из московского спорткомплекса «Олимпийский»

ТАСС/Ведомости
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Неизвестный около 11.00 мск во вторник, 7 ноября, сообщил об угрозе взрыва в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Это ТАСС сообщил источник в экстренных службах. После этого началась эвакуация.

По словам собеседника агентства, также поступила информация о минировании жилого дома на ул. Палехской.

Волна анонимных звонков об одновременном минировании нескольких объектов идет по городам России с 11 сентября. Пока ни одна угроза не подтвердилась. Из-за неоднократных эвакуаций магазины и кинотеатры несут убытки. Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что организаторы обзвона установлены, это граждане России, но они находятся за границей и задержать их пока не удалось. 5 ноября «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что в Москве вечером были эвакуированы Большой театр, ГУМ, ЦУМ и гостиницы «Метрополь» и «Националь».

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Политика
Новости

В терминале «Внуково» возникло задымление

Ведомости
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Во «Внуково» возникло задымление, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Оно возникло на подземном техническом этаже и никак не влияет на работу терминала, отмечает агентство.

По информации «Интерфакса», проводка уже обесточена, пассажиров и персонала на месте задымления нет. Сейчас пожарные заканчивают откачку дыма.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник уточнило, что задымление произошло в терминале А. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» дежурный ЦУКС МЧС по Москве, сотрудники службы проводят «разведку», но открытого огня не обнаружили.

На улице ощущается запах гари, отмечает собеседник ТАСС.

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Бизнес
Новости

Туроператоры заявили о возможном срыве детских туров из-за отсутствия билетов в плацкарт

Интерфакс
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Из-за прекращения продажи билетов в плацкартные и общие вагоны могут быть сорваны детские туры на зимние каникулы. Это газете Российского союза туриндустрии (РСТ) RATA-news заявила гендиректор компании «Анкор» Елена Шарина. ОАО «РЖД» прекратило продавать такие билеты с 3 ноября, сославшись на то, что ФАС не определилась с тарифами на 2018 г. ФАС заявила, что продажа билетов возобновится не позднее 16 ноября.

Решение РЖД было принято уже после начала продаж билетов для организованных групп. Шарина отметила, что из-за праздничных выходных турагентства, которые отправляют детские группы в Москву и закупают для них билеты в плацкартные вагоны, не успели отреагировать. Если продажи билетов возобновятся 16 ноября, за 45 дней до предполагаемой даты отъезда, тогда туроператорам придется выкупать билеты на общих основаниях, что создаст компаниям дополнительные проблемы, добавила гендиректор компании «Анкор». Гендиректор компании «Пирамида-тур» Елена Пронина выразила опасение, что удорожание билетов заставит многих организаторов детских поездок отказаться от своих планов.

Организаторы групповых поездок с детьми предпочитают плацкартные вагоны, поскольку в них удобнее контролировать всех детей, отметили в РСТ.

ФАС предложила понизить на 10% тарифы на проезд в общих и плацкартных вагонах 31 октября. По словам представителя службы, Федеральная пассажирская компания в 2018 г. собиралась индексировать регулируемые тарифы на 3,9%. Минтранс и Минэкономразвития выступили против инициативы, и принятие решения правительство отложило.

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