Власти опровергли сообщения о проживании нью-йоркского террориста в Вологде

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Обвиняемый в совершении теракта на Манхэттене Сайфулло Саипов никогда не жил в Вологде. Как сообщает «Интерфакс», это заявил исполняющий обязанности мэра Вологды Сергей Воропанов.
«Я сделал запрос в УМВД и УФМС», – отметил чиновник. По его словам, ему пришел письменный ответ о том, что Саипов никогда не имел никакого отношения к Вологде и Вологодской области.
На прошлой неделе интернет-издание Republic со ссылкой на профили предполагаемого террориста в социальных сетях написало, что Саипов жил в Вологде до переезда в США. Издание отмечало, что у Саипова было два профиля в соцсетях: в одном последняя запись сделана в марте 2011 г., в другом – в конце февраля 2013 г. Из информации в первом аккаунте следует, что до переезда в США Саипов жил в киргизском городе Узене, а также в российской Вологде, писало Republic. На второй странице в месте жительства уже указан американский Кливленд.
Саипова обвиняют в совершении теракта в Нью-Йорке 31 октября. По данным прокуратуры, 29-летний уроженец Узбекистана на арендованном пикапе выехал с магистрали на велодорожку и начал сбивать велосипедистов и пешеходов. Восемь человек погибли, более 10 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).
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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал преждевременной спекуляцией информацию The New York Times (NYT) о том, что МОК может запретить исполнение гимна России на Олимпийских играх 2018 г. в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.
NYT написала, что МОК изучает несколько вариантов наказания России с учетом допинговых скандалов, связанных с Олимпиадой - 2014 в Сочи. Среди предложенных мер - отстранение российской делегации от церемонии открытия, выступление под нейтральным флагом и запрет на исполнение гимна России, сообщила газета со ссылкой на источники. «Пока не ясно, какой вариант поддерживает руководство МОК - если поддерживает вообще. Возможно, что наказание будет намного менее суровым», - признала газета.
В Госдуме уже назвали возможное решение МОК провокацией и способом давления на Россию. Оно «направлено на деморализацию сборной России, всех спортивных функционеров, а также оказание давления на нашу страну и Международный олимпийский комитет», заявил агентству «Р-спорт» председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неучастие российской сборной в Олимпиаде способно нанести урон всему олимпийскому движению. «Мы надеемся, что взаимодействие с МОК продолжится и все вопросы будут сняты», - сказал Песков.
1 ноября МОК пожизненно дисквалифицировал лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Они упоминались в докладе независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о «государственной допинговой системе» в России. Спецкомиссия МОК под руководством Денниса Освальда проверяет остальных спортсменов, включая конькобежцев, скелетонистов, хоккеисток.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 г.
Кого обвиняет WADA
Anja Niedringhaus / AP
Бегунья на 800 м Мария Фарносова (до 2014 г. Савинова) ранее ни разу не фигурировала в допинговых скандалах, сообщает ТАСС. Уроженка Челябинска Фарносова - заслуженный мастер спорта России. В 2012 г. стала олимпийской чемпионкой на играх в Лондоне, в 2011 и 2010 гг. завоевала титул чемпионки мира в беге на 800 м, а в 2013 г. на ЧМ получила бронзу
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Petr David Josek / AP
24-летняя бегунья на 800 м Екатерина Поистогова завоевала бронзу на Олимпиаде 2012 г. и серебро на чемпионате Европы в помещении в марте 2015 г.
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Алексей Иванов / СЭ / ТАСС
Анастасия Баздырева является мастером спорта и специализируется в беге на 400 и 800 м. Международных наград пока что у Баздыревой нет, зато она стала чемпионкой России 2015 г. в беге на 800 м в помещении и бронзовым призером чемпионата России в эстафете 4 по 400 м в 2014 г. «Рада, что удалось выиграть. Видно, что силы есть, а значит - все нормально. Так что поборемся в Пекине. Хочется стать знаменитой уже за что-то хорошее (смеется)», - комментировала Баздырева свой выигрыш титула чемпионки страны в августе этого года (цитата по сайту Федерации легкой атлетики России)
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Григорий Сысоев / РИА Новости
Кристина Угарова (Халеева) - мастер спорта международного класса, сообщает ТАСС. Специализируется в беге на 1500 м. На Всемирной летней Универсиаде 2015 г. в Южной Корее Угарова завоевала бронзу
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www.rusathletics.com
Бегунья на 800 м Татьяна Мязина - мастер спорта. Наград в международных первенствах в ее копилке нет, только российские. Правда, в 2014 г. Мязина в составе российской команды в эстафете 4х800 м помогла сборной занять третье место на неофициальном чемпионате мира по эстафетному бегу IAAF WORLD RELAYS, сообщается на сайте Федерации легкой атлетики России
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Lee Jin-man / AP
На Олимпиаде в Лондоне бегуньи Савинова (слева) и Поистогова выступили под руководством тренера Владимира Казаринова, который также попал в список спортсменов, рекомендуемых к пожизненной дисквалификации
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http://medkt.ru
Сергей Португалов как специалист международного уровня входит в состав рабочей группы по развитию спортивной медицины Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта, является замгендиректора ФГБУ "Федеральный научный центр физической культуры и спорта"
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Dmitry Lovetsky / AP
Комиссия WADA рекомендовала пожизненно дисквалифицировать тренеров Алексея Мельникова (на фото) и Владимира Мохнева. Мохнев тренировал легкоатлетку Юлию Степанову, которая выступает одним из главных героев фильма о допинге ARD, обвиняя российских тренеров в том, что они заставляли принимать спортсменов запрещенные препараты. "Степанова бездоказательно выступает против меня и других тренеров и спортсменов ради получения немецкого гражданства", - утверждал Мохнев в августе этого года, комментируя ТАСС ситуацию с допингом
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Станислав Красильников / ТАСС
Виктор Чегин - заслуженный тренер России. Чегин - тренер титулованнейших ходоков: Ольги Каниськиной, Валерия Борчина, Сергея Кирдяпкина, Дениса Нижегородова, Сергея Бакулина и Владимира Канайкина, говорится на сайте Федерации легкой атлетики России. За последние десять лет за употребление допинга были дисквалифицированы более 20 учеников Чегина, сообщает ТАСС. Летом 2015 г. объявил о завершении тренерской карьеры
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В мире растут неконтролируемые поставки вооружений террористам, заявил президент Владимир Путин. Как передает «Интерфакс», он сделал это заявления на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. Он отметил тенденцию, по которой «сегодня оружие попадает к так называемым умеренным оппозиционерам там или в другом месте, а завтра оказывается в руках радикалов и террористов». Участников глобального рынка вооружений он призвал к ответственному поведения.
Среди тревожных тенденций, которые все сильнее проявляются в последнее время, Путин назвал «систематический отход отдельных участников рынка вооружений от норм и принципов международного права», прямые угрозы в отношении суверенных государств и имитацию борьбы с террором вместо реального противостояния террористическим группировкам. «Складывается впечатление, что сами "горячие точки" и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой», - отметил президент.
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В Кремле читали сообщения о том, что министр торговли в администрации Дональда Трампа является акционером компании Navigator, обслуживающей российскую компанию «Сибур». Как передает «Интерфакс», это на брифинге 7 ноября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О связях Росса Уилбура с «Сибуром» стало известно из расследования Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) «Райское досье».
Песков напомнил, что «Сибур» – это не госкорпорация, а частная компания. Деталей расследования, по его словам, в Кремле не знают.
Росс в интервью Bloomberg заявил, что, вероятно, не сохранит свою долю в судоходной компании. «Я продавал ее в любом случае, но не из-за этого», - сказал министр.
В расследовании ICIJ говорится, что перед приходом в администрацию президента США Росс расстался с большей частью своих активов, но сохранил долю в Navigator Holdings. В 2016 г. он с соинвесторами контролировал 31,5% пароходства. «Сибур» расследователи называют в числе крупнейших клиентов пароходства. По подсчетам Reuters, на российскую компанию приходится 8% выручки Navigator. Двумя «ключевыми владельцами» «Сибура» ICIJ называет предполагаемого зятя президента России Кирилла Шамалова и находящегося под санкциями друга Владимира Путина Геннадия Тимченко. «Сибур» и Кирилл Шамалов не находятся под санкциями.
Ранее Тимченко контролировал 37,5% «Сибура», но затем большую часть доли продал Шамалову. Тот на пике владел 21,4% акций «Сибура». Сейчас у Шамалова 3,9%, у Тимченко – 17% акций «Сибура». Крупнейший же совладелец «Сибура» – Леонид Михельсон с 48,5%.
Министерство торговли США заявило, что его руководитель не принимал решения о сделках Navigator с «Сибуром».
В «Сибуре» подтвердили сотрудничество с Navigator, но отметили, что он «никогда не был единственной компанией, осуществляющей перевозки» в интересах компании. В первом полугодии 2017 г. расходы по контрактам с «Навигатором» составили 2,8% от расходов компании на логистику ($15,9 млн из $557 млн). «Контракты с перевозчиками отражены в отчетности компании за соответствующие периоды», – комментируют представители «Сибура». Они подчеркнули, что компания проводила переговоры исключительно с менеджментом компаний-перевозчиков без участия акционеров. В «Сибуре» выразили удивление «политически ангажированной трактовкой <…> обычной коммерческой деятельности».
Семь главных героев «Райского досье» и что о них стало известно
Jeff Chiu / AP
1. Юрий Мильнер, владелец фонда DST В 2009–2010 гг. принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% социальной сети Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. Согласно оказавшимся у журналистов документам, одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг». До 2014 г. ее гендиректором был Усманов. Она выделила «сотни миллионов долларов» на покупку акций Facebook через офшор с Британских Виргинских островов – Kanton Services, пишет The New York Times (NYT). Ссылаясь на документы Appleby, «Новая газета» пишет, что за месяц до IPO Facebbok Kanton Services продала принадлежащие ей акции социальной сети компании Усманова. Другой эпизод инвестиций Мильнера в социальные сети – покупка в 2011 г. акций Twitter. В 2011 г. DST Global оценил сервис микроблогов в $8 млрд, купив 5%-ную долю за $400 млн. Как пишет ICIJ, в июле 2011 г. российский государственный банк ВТБ купил за $191 млн акции зарегистрированного на о. Мэн DST Investment 3. В том же месяце Мильнер использовал именно этот фонд для покупки примерно половины общей доли DST в Twitter. DST Global не имел мест в советах директоров Facebook и Twitter и не влиял на управление компаниями, говорится в сообщении фонда, опубликованном NYT. Усманов был одним из 50 инвесторов, которые вложились в Facebook через DST Global, а ВТБ – одним из 40 инвесторов, которые также профинансировали Twitter, сообщает DST.
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Евгений Разумный / Ведомости
2. Марина Сечина, бывшая супруга главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина В 2012 г. Appleby зарегистрировала на Каймановых островах компанию S Holdings Ltd., единственным бенефициаром которой указывалась Марина Сечина. Компанию создали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для инвестиций в девелоперские проекты бизнесмена Джулиуса Майнла в России и Восточной Европе. Сколько Сечина вложила в проекты австрийца, в документах Appleby не сообщается. В презентации компании Майнла Fulcrum в 2011 г. рассматривались инвестиции объемом 40–80 млн евро. Сама Сечина в беседе с «Ведомостями» назвала «бредом» информацию ICIJ о ее инвестициях. «Я инвестирую только в отечественную экономику и всем рекомендую так делать. Это моя позиция», – заявила она.
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Evan Vucci / AP
3. Уилбур Росс, министр торговли США Перед приходом в администрацию в начале этого года Дональда Трампа Росс расстался с большей частью своих активов. Но долю в судоходной компании Navigator Holdings оставил за собой. В 2016 г. Росс контролировал с соинвесторами 31,5% пароходства. Эта доля сейчас стоит $168 млн. Среди крупнейших клиентов пароходства ICIJ называет нефтехимический холдинг «Сибур». По подсчетам Reuters, на российскую компанию приходится 8% выручки Navigator. Как министр торговли Росс обладает полномочиями в области торговли и производственной политики, а также имеет влияние в правительстве практически по любому вопросу экономических отношений США с другими странами, включая Россию, говорится в расследовании. Сам Росс проблемы с владением долей в Navigator не видит. В интервью телеканалу Sky он заявил, что при поступлении на госслужбу публично задекларировал долю в пароходстве. Росс стал членом совета директоров Navigator, когда компания уже сотрудничала с «Сибуром», и «никогда не встречался» с Шамаловым, Тимченко или Михельсоном, заявил пресс-секретарь министерства торговли Джеймс Рокас.
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Вячеслав Прокофьев / ИТАР-ТАСС
4. Роман Абрамович, владелец Millhouse Capital На протяжении нескольких лет юристы Appleby вели дела компании Russia Forest Products (Bermuda), которая контролировала крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока – RFP, говорится в «Новой газете». По информации ICIJ, в августе 2008 г. Роман Абрамович пытался приобрести больше трети Russian Forest Products (Bermuda) за $168 млн. Власти должны были утвердить сделку, но возникла необычная проблема — от бенефициара требовалось заполнить специальную комплаенс-анкету. Помимо прочих вопросов в этой «Персональной декларации» был и такой: «Доводилось ли вам когда-либо становиться объектом судебного или другого официального расследования?». Абрамович ответил «нет», несмотря на то что, как сообщал «КоммерсантЪ», в 1992 г. он был фигурантом уголовного дела об использовании подложных документов для хищения 55 железнодорожных цистерн с соляркой, указывает «Новая газета». В итоге власти Бермудских островов заблокировали сделку, пишет «Новая газета». В Appleby нашли решение и провели сделку через Британские Виргинские острова. Представители Абрамовича и RFP Group отказались от комментариев.
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Сергей Савостьянов/ТАСС
5. Алишер Усманов, совладелец USM Holdings Кто владелец футбольного клуба «Эвертон» и не были ли нарушены правила английской премьер-лиги при его продаже? Таким вопросом задается BBC, анализируя «райское досье». Британский бизнесмен Фархад Мошири продал свою долю в футбольном клубе «Арсенал» в 2016 г., чтобы купить почти 50% акций «Эвертона». Однако офшорные документы позволяют предположить, что изначальная доля Мошири в «Арсенале» (около 7%), вероятно, была профинансирована за счет «подарка» от бизнесмена Алишера Усманова, который владеет 30,4% акций «Арсенала», указывает BBC. Это ставит вопрос о том, не перекочевали ли деньги Усманова в «Эвертон». По правилам премьер-лиги человек, владеющий 10% или более акций футбольного клуба, не может владеть долями в каком-либо другом клубе, чтобы избежать конфликта интересов. Мошири отрицает, что полученные им от Усманова деньги были подарком. Юристы Усманова сказали, что в обвинениях есть ошибки, а расследование является серьезным вторжением в личную жизнь их клиента.
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Alastair Grant / FA Bobo / PIXSELL / PA Images
6. Елизавета II, королева Великобритании Из документов Appleby впервые стало известно об инвестициях в офшоры королевы Елизаветы II. Судя по ним, герцогство Ланкастерское, принадлежащее королеве и обеспечивающее ее средствами на личные расходы, держит часть средств в фондах, зарегистрированных на Каймановых и Бермудских островах. Оно вложило 7,5 млн фунтов в фонд Dover Street VI Cayman Fund LP на Каймановых островах в 2005 г., отмечает Financial Times. Тот, в свою очередь, приобрел долю в фонде прямых инвестиций Vision Capital Partners, который купил акции ритейлеров Threshers и BrightHouse. Последний подвергался критике в стране за то, что продавал людям, имеющим низкие доходы или проблемы с душевным здоровьем, бытовые товары в кредит по ставкам, достигавшим 99,9%. Из-за этого власти Великобритании потребовали от BrightHouse выплатить 14,8 млн фунтов компенсации 249 000 потребителей. Как заявил газете The Guardian представитель герцогства, оно не знало об инвестициях в BrightHouse. Также герцогство утверждает, что оно не извлекало никакой налоговой выгоды из инвестиций в офшоры.
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Wikipedia
7. Боно, солист U2 Фронтмен U2 Боно (настоящее имя Пол Хьюсон) был инвестором в мальтийской компании Nude Estates, которая купила в Литве торговый центр Aušra, названный в честь литовского слова «рассвет», за 5,8 млн евро (5,1 млн фунтов стерлингов) вскоре после открытия в 2007 г. Об этом пишет газета Guardian. Мальта является юрисдикцией с низкими налогами: для иностранных инвесторов налог, уплаченный с любой прибыли, полученной компаниями, уменьшается до 5%. Боно был пассивным миноритарным инвестором в компании Nude Estates Malta Ltd., сообщил газете Guardian пресс-секретарь Боно. Ирландскую группу уже критиковали за желание платить меньше налогов: она вела часть своего бизнеса в Нидерландах.
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Осквернение мемориала Вечного огня в Киеве является «неприемлемым кощунством», сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Лаврова, это действие направлено против европейских ценностей и принципов, лежащих в основе ООН. Осквернение памятников Великой Отечественной войны в Киеве – не редкость, отметил он. В этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов и неонацистов, которые сегодня комфортно себя чувствуют на Украине, добавил Лавров.
Ранее, 7 ноября, неизвестные залили цементом Вечный огонь в Киеве, а также оставили возле него восемь ведер.
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Большая часть предложения дореволюционного жилья относится к элитному сегменту. Во многом это обусловлено премиальным расположением в центре Москвы – здесь продается 95,9% всех лотов, следует из отчета компании ЦИАН.
По оценке экспертов ЦИАНа, 45,4% всего предложения жилья, построенного до Октябрьской революции 1917 г., предлагается по цене $1 млн и выше (от 58,5 млн руб.). Такие цены объясняются тем, что многие доходные дома постройки до 1917 г. за последние два десятилетия были реконструированы и превращены в клубные элитные дома. По цене до 15 млн руб. реализуется только 4,5% квартир от общего предложения.
Больше всего дореволюционного жилья продается в Тверском районе – 18,1% предложения. Самый доступный вариант обойдется в 7,4 млн руб. За эти деньги можно приобрести малогабаритную квартиру площадью 17,4 кв. м. Самая дорогая квартира в Тверском районе стоит $4 млн (233,72 млн руб.). Квартира в 200 кв. м находится в комплексе доходных домов семьи Бахрушиных в Петровском переулке, построенном в 1888 г. Сейчас это элитный клубный дом.
Самое дорогое дореволюционное жилье продается в Хамовниках (16,2% от всего предложения) за $16,8 млн (981,62 млн руб.). Это четырехуровневый пентхаус площадью 989 кв. м с внутренним лифтом, каминным залом и террасой на ул. Знаменке – практически напротив Боровицких ворот Московского Кремля. Это доходный дом 1911 года постройки.
Самый старый дом, в котором сегодня можно приобрести жилье на вторичном рынке, построен в 1820 г. – такие данные содержатся в кадастровом паспорте пятиэтажного жилого строения по адресу Большой Трехсвятительский переулок, 1. Изначально это был двухэтажный особняк, однако в 1960 г. была проведена реконструкция, деревянные перекрытия заменены на бетонные, надстроены три этажа и смонтирован лифт. За 16,7 млн руб. здесь можно приобрести двухкомнатный лот площадью 54 кв. м.
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Оборот биоматериалов в России требует государственного регулирования. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам Поповой, в использовании генетического материала есть определенные риски и регулирование нужно, чтобы снизить их.
В конце октября проблему вывоза биоматериалов жителей России поднял президент Владимир Путин. Эту информацию он получил от спецслужб, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На следующий день бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко привел «Инвитро» как пример компании, которая вывозит биоматериалы за границу. Однако компания отрицает эти обвинения и даже заявила о готовности подать на Онищенко в суд.
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Жалоба Стаса Михайлова в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России уже не актуальна, сообщила RNS представитель певца Жанна Гарбер. По ее словам, все претензии уже урегулированы.
Агентству ТАСС Гарбер заявила, что Михайлов не подавал жалобу. Однако жалоба есть в базе данных ЕСПЧ – суд зарегистрировал ее в декабре 2014 г.
По словам Гарбер, будет проведено тщательное расследование инцидента и все причастные к провокации будут привлечены к ответственности.
Ранее 7 ноября руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что статус жалобы Михайлова в ЕСПЧ обновился. Почти через три года, 19 октября 2017 г., у жалобы появилось обновление статуса – она была коммуницирована. Согласно процедуре рассмотрения дел в ЕСПЧ это значит, что жалоба не признана неприемлемой и взята в работу. На этом этапе суд задает вопросы по ней тому, на кого она подана, т. е. российским властям, которые должны на них ответить в течение трех месяцев.
Певец подал жалобу из-за главного героя фильма «Дублер» Михаила Стасова. Стороны могли заключить мировое соглашение, однако в базе суда об этом информации нет.
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Обыкновенные акции Сбербанка днем во вторник, 7 ноября, обновили исторические максимумы, впервые превысив планку в 200 руб. за бумагу. Как сообщает «Интерфакс», к 12.01 на Московской бирже эти акции подорожали до 200,36 руб. (+3,4%). Объем торгов превысил 5,791 млрд руб.
Привилегированные акции Сбербанка также обновили максимум – их цена выросла до 165,53 руб. (+3,1%).
Рост котировок агентство связало с улучшением общемировой конъюнктуры.
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Неизвестный около 11.00 мск во вторник, 7 ноября, сообщил об угрозе взрыва в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Это ТАСС сообщил источник в экстренных службах. После этого началась эвакуация.
По словам собеседника агентства, также поступила информация о минировании жилого дома на ул. Палехской.
Волна анонимных звонков об одновременном минировании нескольких объектов идет по городам России с 11 сентября. Пока ни одна угроза не подтвердилась. Из-за неоднократных эвакуаций магазины и кинотеатры несут убытки. Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что организаторы обзвона установлены, это граждане России, но они находятся за границей и задержать их пока не удалось. 5 ноября «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что в Москве вечером были эвакуированы Большой театр, ГУМ, ЦУМ и гостиницы «Метрополь» и «Националь».
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Во «Внуково» возникло задымление, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Оно возникло на подземном техническом этаже и никак не влияет на работу терминала, отмечает агентство.
По информации «Интерфакса», проводка уже обесточена, пассажиров и персонала на месте задымления нет. Сейчас пожарные заканчивают откачку дыма.
Агентство ТАСС со ссылкой на источник уточнило, что задымление произошло в терминале А. Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» дежурный ЦУКС МЧС по Москве, сотрудники службы проводят «разведку», но открытого огня не обнаружили.
На улице ощущается запах гари, отмечает собеседник ТАСС.
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Из-за прекращения продажи билетов в плацкартные и общие вагоны могут быть сорваны детские туры на зимние каникулы. Это газете Российского союза туриндустрии (РСТ) RATA-news заявила гендиректор компании «Анкор» Елена Шарина. ОАО «РЖД» прекратило продавать такие билеты с 3 ноября, сославшись на то, что ФАС не определилась с тарифами на 2018 г. ФАС заявила, что продажа билетов возобновится не позднее 16 ноября.
Решение РЖД было принято уже после начала продаж билетов для организованных групп. Шарина отметила, что из-за праздничных выходных турагентства, которые отправляют детские группы в Москву и закупают для них билеты в плацкартные вагоны, не успели отреагировать. Если продажи билетов возобновятся 16 ноября, за 45 дней до предполагаемой даты отъезда, тогда туроператорам придется выкупать билеты на общих основаниях, что создаст компаниям дополнительные проблемы, добавила гендиректор компании «Анкор». Гендиректор компании «Пирамида-тур» Елена Пронина выразила опасение, что удорожание билетов заставит многих организаторов детских поездок отказаться от своих планов.
Организаторы групповых поездок с детьми предпочитают плацкартные вагоны, поскольку в них удобнее контролировать всех детей, отметили в РСТ.
ФАС предложила понизить на 10% тарифы на проезд в общих и плацкартных вагонах 31 октября. По словам представителя службы, Федеральная пассажирская компания в 2018 г. собиралась индексировать регулируемые тарифы на 3,9%. Минтранс и Минэкономразвития выступили против инициативы, и принятие решения правительство отложило.