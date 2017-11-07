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Власти опровергли сообщения о проживании нью-йоркского террориста в Вологде

Обвиняемый в совершении теракта на Манхэттене Сайфулло Саипов никогда не жил в Вологде. Как сообщает «Интерфакс», это заявил исполняющий обязанности мэра Вологды Сергей Воропанов.

«Я сделал запрос в УМВД и УФМС», – отметил чиновник. По его словам, ему пришел письменный ответ о том, что Саипов никогда не имел никакого отношения к Вологде и Вологодской области.

На прошлой неделе интернет-издание Republic со ссылкой на профили предполагаемого террориста в социальных сетях написало, что Саипов жил в Вологде до переезда в США. Издание отмечало, что у Саипова было два профиля в соцсетях: в одном последняя запись сделана в марте 2011 г., в другом – в конце февраля 2013 г. Из информации в первом аккаунте следует, что до переезда в США Саипов жил в киргизском городе Узене, а также в российской Вологде, писало Republic. На второй странице в месте жительства уже указан американский Кливленд.

Саипова обвиняют в совершении теракта в Нью-Йорке 31 октября. По данным прокуратуры, 29-летний уроженец Узбекистана на арендованном пикапе выехал с магистрали на велодорожку и начал сбивать велосипедистов и пешеходов. Восемь человек погибли, более 10 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).