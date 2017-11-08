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В Кремле рассказали о запланированных встречах Путина на саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин на саммите АТЭС во Вьетнаме проведет встречи с главами нескольких стран, рассказал его помощник Юрий Ушаков. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Ушакова, у Путина запланированы встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также президентом Филиппин Родриго Дутерте. Эти двусторонние встречи запланированы на первый день саммита - 10 ноября.

При этом помощник президента назвал «вполне логичной» возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме. «Вполне логично, что они пожмут руки, что обсудят определенные вопросы», - цитирует его агентство Reuters.

Ушаков сообщил, что российская сторона также готова к проведению обстоятельной двусторонней встречи Путина и Трампа. Временные параметры такой отдельной встречи не согласованы, но возможности изучаются, заметил помощник президента. По словам Ушакова, на встрече президенты могут обсудить международные проблемы - от Сирии до КНДР.

Единственная личная встреча Путина и Трампа состоялась в июле на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге. Сам Трамп ранее заявил, что надеется на встречу с Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове.

Саммит АТЭС во Вьетнаме пройдет 10–11 ноября.