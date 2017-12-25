Политика

Новости

ЦИК не зарегистрировал Сергея Полонского кандидатом в президенты России

Центризбирком в понедельник не зарегистрировал инициативную группу основателя девелоперской компании Mirax Group Сергея Полонского, сдавшего 24 декабря в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты России. Количество участников инициативной группы было меньше 500 человек, а в пакете документов отсутствуют данные о зарубежной недвижимости.

Однако у Полонского остается время для сбора новой инициативной группы до 7 января, подчеркнула на заседании председатель ЦИК Элла Памфилова.

В воскресенье, 24 декабря, инициативная группа по выдвижению Сергея Полонского собралась в Крылатском. Руководитель предвыборного штаба бизнесмена Максим Шингаркин заявил, что количество собравшихся составило 520 человек.

О намерении выдвинуться на президентские выборы в 2018 г. бизнесмен заявил 8 ноября, а затем объявил, что собирается совместить президентскую предвыборную кампанию с бизнес-проектом стоимостью 1 трлн руб. По его оценке, будущее за предпринимателями - президентами государств, сказал тогда Полонский и привел в пример президента США Дональда Трампа.