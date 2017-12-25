Путин призвал следить за поведением «некоторых компаний» в соцсетях во время выборов
Президент России Владимир Путин призвал следить за поведением «некоторых компаний» в соцсетях во время выборов главы государства. «Это пока мысли вслух, нам ни в коем случае нельзя ограничивать свободу граждан в интернете, но надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в соцсетях, насколько они широко вовлечены и как будут вести себя во время президентской избирательной кампании», — сказал он во время встречи с руководством Федерального собрания в понедельник.
Он добавил, что не говорит о том, что нужны скоропалительные решения. «Это не сейчас, не перед выборами, надо делать. Надо все проанализировать», — отметил президент.
Ранее социальная сеть Facebook сообщила, что выявила около 500 000 фейковых аккаунтов и страниц, которые с мая 2015 г. по май 2017 г. занимались «поляризацией общественного мнения» в США. В конце октября Twitter отказал в размещении рекламы телеканалу Russia Today и агентству Sputnik. Сервис счел, что финансируемые из российского бюджета СМИ вмешивались в выборы в США.