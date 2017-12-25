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Путин заявил о необходимости совершенствовать закон об иноагентах‍

В России закон об иностранных агентах необходимо усовершенствовать. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с руководством палат Федерального собрания. По его словам, закон должен выполнять свою функцию - противостоять вмешательству извне во внутриполитические дела России.

Никто не ограничивает свободы граждан в рамках закона, отметил Путин. Нужно сделать так, чтобы закон был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, добавил он. «Если есть там где-то какие-то пока шероховатости, неотрегулированности, на это тоже надо посмотреть внимательно», - передает слова президента ТАСС.

Закон об иноагентах в России приняли еще летом 2012 г. Согласно закону организации, занимающиеся политической деятельностью и финансируемые из-за границы, обязаны принимать статус иноагентов с занесением в специальный реестр. При распространении материалов в интернете и СМИ иноагенты должны указывать свой статус.

До июня 2014 г. занесение в реестр было добровольным, однако после были приняты поправки о принудительном включении иноагентов в реестр. Минюст может принудительно добавить в реестр иноагентов организации, которые являются таковыми, но не уведомили ведомство об этом. Решение Минюста можно обжаловать в суде. За непредоставление или несвоевременное предоставление данных о статусе иноагента законом предусматривается штраф: для должностных лиц - от 10 000 до 30 000 руб., для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 руб.