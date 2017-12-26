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«Коммерсантъ» узнал о задержании гендиректора «Воентелекома»

Гендиректор АО «Воентелекома» Александр Давыдов задержан 25 декабря в Москве по подозрению в хищении 460 млн руб., пишет «Коммерсантъ». Ему был предъявлен протокол о задержании на 48 часов. В статусе подозреваемого его доставили на допрос в Главное военное следственное управление (ГВСУ). По данным издания, следствие намерено ходатайствовать перед Хамовническим райсудом об аресте Давыдова.

Задержанию предшествовали обыски в служебном кабинете и автомобиле топ-менеджера, которые проводили сотрудники ГВСУ СКР и оперативники ФСБ в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было возбуждено еще в 2013 г. Следствие подозревает топ-менеджеров «Воентелекома» в завышении цен при заключении контрактов с Минобороны на поставки оборудования и получении двойной платы за оказание услуг. По оценкам следователей, за каждый поставленный маршрутизатор (роутер) Минобороны платило по 1 млн руб., хотя его рыночная стоимость составляла 350 000 руб. Поставляло программное обеспечение ООО «Эмзиор», подконтрольное фигурантам, а интеллектуальным собственником разработок была фирма «Эмзиор технолоджи». Ею руководит родная сестра топ-менеджера Ольга Давыдова.

В начале декабря по этому делу были арестованы первый зам гендиректора «Воентелекома» Олег Савицкий, экс-советник Давыдова Дмитрий Семилетов и гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Финдиректор АО Евгений Жилков после допроса в ГВСУ остался в статусе свидетеля.

Защита арестованных топ-менеджеров настаивает, что об ущербе Минобороны говорить еще рано, поскольку исполнение одного из фигурирующих в деле контрактов не завершено.

Давыдов возглавил «Воентелеком» в феврале 2013 г. Под его руководством АО вошло в топ-20 крупнейших IT-компаний России. «Воентелеком» разработал более 20 образцов оборудования в интересах Минобороны, Минпромторга, Минюста, ФСБ и ФСО России.